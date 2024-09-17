Підозрюваний у ймовірному замаху на Трампа хотів вбити Путіна і Кім Чен Ина, — WSJ

Медсестра, яка декілька разів зустрічалась із Раутом, називала його одним із найнебезпечніших американців, з яким вона спілкувалась під час перебування в Україні.

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Раян Веслі Раут, якого підозрюють у ймовірному замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, говорив про бажання вбити президента Росії Володимира Путіна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на медсестру Челсі Уолш, яка у 2022 році працювала в Україні та декілька разів зустрічалась із ним.

За словами Челсі Уолш, такі погрози стали її непокоїти. Тому вона розповіла про ситуацію офіцеру митниці та прикордонної служби під час годинної бесіди у вашингтонському аеропорту Даллес у червні 2022 року. Тоді вона назвала Раута одним із найнебезпечніших американців, яких вона зустрічала під час свого перебування в Україні.

"Раут був добре відомий серед волонтерських груп допомоги в Україні як "шахрай" і "своєрідний дурник", — розповіла колишній офіцер ЦРУ Сара Адамс — вона керувала мережею, яка об’єднувала 50 груп допомоги для обміну інформацією та координації гуманітарної та волонтерської діяльності.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поруч із кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом сталася стрілянина. ФБР почало розслідування інциденту як запобігання черговій імовірній спробі замаху на політика.

Поліція затримала 58-річного Раяна Веслі Раута. Він підтримував Україну, часто критикував 45-го президента США у соцмережах, говорив, що "треба спалити Кремль вщент". У квітні 2022 року Раут фігурував у відео, опублікованому в травні 2022 року в соцмережі Х родичів "азовців". Однак у "Азові" заявили, що Раян Веслі Раут не має жодного стосунку до бригади.