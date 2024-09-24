Республиканцы давят на Трампа, чтобы тот согласился на второй тур дебатов с Харрис, — СМИ

По мнению представителей Республиканской партии, Трамп должен принять участие в еще одном туре дебатов против Харрис и сосредоточить свое внимание на политике. По их мнению, это поможет кандидату от их партии победить демократку в такой напряженной избирательной гонке.

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После того как действующий вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис согласилась прийти на вторые дебаты в октябре, представители Республиканской партии заставляют их кандидата Дональда Трампа провести еще один раунд дебатов против своей оппонентки. Об этом пишет The Hill.

Медиа отмечает, что члены Республиканской партии уверены, что Трамп способен более дисциплинированно и лучше провести второй тур дебатов против Харрис, особенно после того, как избиратели признали действующего вице-президента победительницей в дебатах на ABC 10 сентября.

Стратеги Республиканцев убеждены, что 45-му президенту США "нечего терять", если он придет на второй тур дебатов против Харрис. Они убеждены, что приверженность избирателей в пользу демократки не сильно меняет ее позиции в такой напряженной избирательной гонке.

"Мы находимся в очень напряженной гонке. [...] и в такой ситуации я не думаю, что мы не должны пропускать возможность выступить перед сверхбольшой аудиторией американцев", — сказал бывший советник Трампа Стив Кортес.

Союзники Трампа из Республиканской партии также утверждают, что вторые дебаты против Харрис дадут возможность бывшему президенту улучшить свои симпатии среди избирателей, если он сосредоточится на политических вопросах.

Один из доноров Трампа, Дэн Эбергарт, сказал, что хочет видеть Трампа во втором туре дебатов и добавляет, что ему стоит сосредоточиться на политике. Эбергарт добавляет, что если Трамп "обратит внимание на политику, то он выиграет [дебаты]".

Вместе с тем, команда Харрис активно призывает Трампа присоединиться ко второму туру дебатов. После встречи 10 сентября на ABC кандидат от Республиканцев заявил, что уже провел два тура [с Байденом и Харрис], и "третьего не будет".

Но после того, как недавно действующий вице-президент заявила, что готова прийти на дебаты в конце октября на телеканал CNN, она обратилась к своему оппоненту с соответствующим призывом.

"Присоединяйтесь к дебатам. [Нам] есть еще много о чем поговорить. Избиратели Америки заслуживают того, чтобы услышать ... какой план у вас, какой план у меня", — заявила Харрис, обращаясь к своему оппоненту.

Напомним, Фокус писал, что 10 сентября Камала Харрис и Дональд Трамп провели дебаты на телеканале ABC. По результатам опросов после теледебатов, избиратели более одобрительно отозвались в адрес действующего вице-президента.

11 сентября CNN сообщил, что Трамп считает себя победителем этих дебатов и предположил, что нового раунда между ним и Харрис не будет.