Республіканці тиснуть на Трампа, аби той погодився на другий тур дебатів з Гарріс, — ЗМІ

На думку представників Республіканської партії, Трамп повинен взяти участь у ще одному турі дебатів проти Гарріс і зосередити свою увагу на політиці. На їх думку, це допоможе кандидату від їхньої партії перемогти демократку в такій напруженій виборчій гонці.

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Після того, як чинна віцепрезидентка США та кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс погодилася прийти на другі дебати у жовтні, представники Республіканської партії змушують їхнього кандидата Дональда Трампа провести ще один раунд дебатів проти своєї опонентки. Про це пише The Hill.

Медіа відзначає, що члени Республіканської партії мають впевненість, що Трамп здатний більш дисципліновано та краще провести другий тур дебатів проти Гарріс, особливо після того, коли виборці визнали чинну віцепрезидентку переможницею в дебатах на ABC 10 вересня.

Стратеги Республіканців переконані, що 45-му президенту США "нічого втрачати", якщо він прийде на другий тур дебатів проти Гарріс. Вони переконані, що прихильність виборців на користь демократки не сильно змінює її позиції у такій напруженій передвиборчій гонці.

"Ми перебуваємо в дуже напруженій гонці. […] і в такій ситуації я не думаю, що ми не повинні пропускати можливість виступити перед надвеликою аудиторія американців", – сказав колишній радник Трампа Стів Кортес.

Союзники Трампа з Республіканської партії також стверджують, що другі дебати проти Гарріс дадуть можливість колишньому президенту покращити свої симпатії серед виборців, якщо він зосередиться на політичних питаннях.

Один з донорів Трампа, Ден Ебергарт, сказав, що хоче бачити Трампа у другому турі дебатів і додає, що йому варто зосередитися на політиці. Ебергарт додає, що якщо Трамп "зверне увагу на політику, то він виграє [дебати]".

Разом з тим, команда Гарріс активно закликає Трампа долучитися до другого туру дебатів. Після зустрічі 10 вересня на ABC кандидат від Республіканців заявив, що вже провів два тури [з Байденом і Гарріс], і "третього не буде".

Та після того, як нещодавно чинна віцепрезидентка заявила, що готова прийти на дебати наприкінці жовтня на телеканал CNN, вона звернулася до свого опонента з відповідним закликом.

"Долучайтесь до дебатів. [Нам] є ще багато про що поговорити. Виборці Америки заслуговують на те, аби почути … який план у вас, який план у мене", — заявила Гарріс, звертаючись до свого опонента.

Нагадаємо, Фокус писав, що 10 вересня Камала Гарріс та Дональд Трамп провели дебати на телеканалі ABC. За результатами опитувань після теледебатів, виборці більш схвально відгукнулися на адресу чинної віцепрезидентки.

11 вересня CNN повідомив, що Трамп вважає себе переможцем цих дебатів і припустив, що нового раунду між ним та Гарріс не буде.