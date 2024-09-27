По инструкциям из РФ: В Молдове задержали вандалов, которые облили краской правительственные здания (видео)

Задержанные полицией вандалы входили в группу из 20 человек, которую перед тем отправили в РФ, где их учили организовать протесты в Кишиневе и дестабилизировать ситуацию на этих акциях.

Related video

В Кишиневе, столице Молдовы, в ночь на 27 сентября двое молодых людей совершили акт вандализма, облив здания правительства и Министерства труда. Позже полиция задержала их, а на допросе они заявили, что получали инструкции от человека из РФ. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Медиа пишет, что сначала вандалы облили краской здания Минтруда, а через полчаса такие же действия произошли возле дома правительства. Правоохранители задержали двух подозреваемых в возрасте 21 и 20 лет.

Видео: полиция Республики Молдова

Местная полиция обнародовала видео, на котором видно, как двое неизвестных обливают правительственные здания краской.

Во время допроса они рассказали, что входили в группу из 20 молодых людей, которых наняли для вандализма госучреждений Молдовы с целью дестабилизации. По словам задержанных, им заплатили 5 тысяч евро.

Другой задержанный заявил, что отвечал за поиск молодых людей для дальнейшего инструктирования в Москве о запланированных акциях в Молдове. По его словам, за это им платили по 500 евро в месяц.

СМИ отмечает, что все 20 человек, по словам полицейских, отправились в Москву, где их встретил гражданин РФ и поселил в гостинице. На следующий день на подмосковном полигоне их учили, как организовать протесты в Кишиневе и дестабилизировать ситуацию на этих акциях. Затем им выдали средства и телефоны для связи.

Вернувшись в Молдову, они купили краску, перчатки, кроссовки и сумки. После совершения своих действий, они выложили видео в Telegram как доказательство выполнения работы.

СМИ отмечает, что полиция установила личности 13 из 20 подозреваемых, отправившихся на обучение в Москву, а также 26-летнего мужчины, который отвечал за вербовку молодых людей для поездки в РФ.

Правоохранители провели обыски в домах четырех человек, где изъяли несколько банок с краской, перчатки, банковские карты, удостоверения личности, подтверждающие их поездки в РФ, и другие предметы, которые могут стать доказательствами по уголовному делу.

Напомним, 24 марта глава МВД Молдовы Адриан Эфрос заявил, что РФ не отказалась от своих намерений в отношении Молдовы, а лишь изменила тактику своих действий против Кишинева.

16 июня США, Канада и Великобритания предупредили о подготовке РФ мятежа в Молдове, если пророссийский кандидат не сможет выиграть на грядущих выборах. Президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС в Молдове состоятся 20 октября.

26 сентября в Молдове заблокировали еще семь пророссийских сайтов перед выборами президента по запросу спецслужбы СИБ.