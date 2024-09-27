За інструкціями з РФ: В Молдові затримали вандалів за облиття фарбою урядових будівель (відео)

Затримані поліцією вандали входили до групи з 20 осіб, яку перед тим відправили до РФ, де їх вчили організувати протести в Кишиневі та дестабілізувати ситуацію на цих акціях.

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У Кишиневі, столиці Молдови, у ніч проти 27 вересня двоє молодиків здійснити акт вандалізму, обливши будинок уряд та будівлю Міністерства праці. Пізніше поліція затримала їх, а на допиті вони заявили, що отримували інструкції від людини з РФ. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Медіа пише, що спочатку вандали облили фарбою будівлі Мінпраці, а через пів години такі ж дії відбулися біля будинку уряду. Правоохоронці затримали двох підозрюваних віком 21 і 20 років.

Відео: поліція Республіки Молдова

Місцева поліція оприлюднила відео, на якому видно, як двоє невідомих обливають урядові будівлі фарбами.

Під час допиту вони розповіли, що входили до групи з 20 молодих людей, яких найняли для вандалізму держустанов Молдови з метою дестабілізації. За словами затриманих, їм заплатили 5 тисяч євро.

Інший затриманий заявив, що відповідав за пошук молодих людей для подальшого інструктування в Москві про заплановані акції в Молдові. За його словами, за це їм платили по 500 євро на місяць.

ЗМІ зазначає, що усі 20 осіб, за словами поліцейських, вирушили до Москви, де їх зустрів громадянин РФ та поселив у готелі. Наступного дня на підмосковному полігоні їх навчали, як організувати протести в Кишиневі та дестабілізувати ситуацію на цих акціях. Потім їм видали кошти та телефони для зв'язку.

Повернувшись назад до Молдови, вони купили фарбу, рукавички, кросівки та сумки. Після вчинення своїх дій, вони виклали відео у Telegram як доказ виконання роботи.

ЗМІ зазначає, що поліція встановила особи 13 із 20 підозрюваних, які вирушили на навчання до Москви, включно з 26-річним чоловіком, який відповідав за вербування молодих людей для поїздки у РФ.

Правоохоронці провели обшуки в будинках чотирьох осіб, де вилучили кілька банок із фарбою, рукавички, банківські картки, посвідчення особи, що підтверджують їхні поїздки у РФ, та інші предмети, які можуть стати доказами у кримінальній справі.

Нагадаємо, 24 березня глава МВС Молдови Адріан Єфрос заявив, що РФ не відмовилася від своїх намірів щодо Молдови, а лише змінила тактику своїх дій проти Кишинева.

16 червня США, Канада і Велика Британія попередили про підготовку РФ заколоту в Молдові, якщо проросійський кандидат не зможе виграти на прийдешніх виборах. Президентські вибори та референдум про вступ країни до ЄС у Молдові відбудуться 20 жовтня.

26 вересня в Молдові заблокували ще сім проросійських сайтів перед виборами президента за запитом спецслужби СІБ.