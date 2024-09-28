В Пакистане рухнул вертолет с россиянами на борту: что известно

По информации журналистов, вертолет выполнял частный рейс. На его борту находились трое россиян — два пилота и один член экипажа.

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Минимум шесть человек погибли, еще восемь ранены и доставлены в военный госпиталь в городе Тхал в результате крушения чартерного вертолета на севере Пакистана, пишет Reuters. Среди погибших – два офицера и матрос ВМС Пакистана.

По информации агентства, воздушное судно разбилось вскоре после взлета. Авария произошла недалеко от границы с Афганистаном, в районе Северный Вазиристан. Среди 14 людей на борту были три россиянина – два пилота и один член экипажа.

Вертолет был зафрахтован компанией по разработке и добыче нефти Mari Petroleum Limited в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Телеканал GeoTV со ссылкой на представителя компании Mari Petroleum Limited информирует, что вертолет Ми-8 потерпел крушение по техническим причинам вблизи нефтяного месторождения. Он утверждает, что авария не имела никакого отношения к ситуации с безопасностью.

"Вертолет выполнял личные перевозки в блоке Шева Вазиристан", – заявил спикер. Нефтяное месторождение Шева расположено примерно в 200 километрах к юго-западу от административного центра провинции Пешавара.

Associated Press сообщает, что сразу после взлета у вертолета возникли технические неполадки. Он начал аварийную посадку, и его хвостовой винт ударился о землю. После крушения вертолета начато расследование причин и обстоятельств трагедии.

Подобные случаи в Пакистане – не редкость. В сентябре прошлого года два офицера и солдат ВМС Пакистана погибли после того, как их вертолет потерпел крушение в Гвадаре в Белуджистане. Тогда причиной аварии назвали технические неполадки во время обучения.

Ранее Фокус писал, что на днях в Архангельской области были обнаружены обломки вертолета Robinson R44, на борту которого находились депутат архангельской городской думы Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов. В результате крушения никто не выжил, а тела сильно обгорели.

Мы также писали о том, что в Омске двое школьников сожгли военный вертолет Ми-8, бросив в него бутылку с зажигательной смесью.