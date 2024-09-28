У Пакистані упав вертоліт із росіянами на борту: що відомо

За інформацією журналістів, вертоліт виконував приватний рейс. На його борту перебували троє росіян — двоє пілотів і один член екіпажу.

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Щонайменше шестеро людей загинули, ще вісім поранені й доставлені у військовий госпіталь у місті Тхал унаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану, пише Reuters. Серед загиблих — два офіцери і матрос ВМС Пакистану.

За інформацією агентства, повітряне судно розбилося незабаром після зльоту. Аварія сталася недалеко від кордону з Афганістаном, у районі Північний Вазиристан. Серед 14 людей на борту були троє росіян — двоє пілотів і один член екіпажу.

Гелікоптер був зафрахтований компанією з розробки та видобутку нафти Mari Petroleum Limited у північній провінції Хайбер-Пахтунхва. Телеканал GeoTV з посиланням на представника компанії Mari Petroleum Limited інформує, що гелікоптер Мі-8 зазнав аварії з технічних причин поблизу нафтового родовища. Він стверджує, що аварія не мала жодного стосунку до ситуації з безпекою.

"Вертоліт виконував особисті перевезення в блоці Шева Вазиристан", — заявив спікер. Нафтове родовище Шева розташоване приблизно за 200 кілометрів на північний захід від адміністративного центру провінції Пешавара.

Associated Press повідомляє, що відразу після зльоту у вертольота виникли технічні неполадки. Він почав аварійну посадку, і його хвостовий гвинт ударився об землю. Після аварії вертольота розпочато розслідування причин і обставин трагедії.

Подібні випадки в Пакистані — не рідкість. У вересні минулого року двоє офіцерів і солдатів ВМС Пакистану загинули після того, як їхній гелікоптер зазнав аварії в Гвадарі в Белуджистані. Тоді причиною аварії назвали технічні неполадки під час навчання.

Раніше Фокус писав, що днями в Архангельській області було виявлено уламки вертольота Robinson R44, на борту якого перебували депутат архангельської міської думи Сергій Сметанін і бізнесмен Олексій Семенов. Унаслідок аварії ніхто не вижив, а тіла сильно обгоріли.

Ми також писали про те, що в Омську двоє школярів спалили військовий вертоліт Мі-8, кинувши в нього пляшку із запальною сумішшю.