В Греции из моря достали тела двух украинок: подробности (видео)

Одна из женщин была на берегу, а когда другая ушла в море и начала тонуть, поплыла ее спасать и погибла сама.

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В Греции вблизи острова Корфу вытащили из моря тела двух женщин. По предварительной информации, это туристки из Украины. Об этом сообщает издание Pontiki.

Сообщается, что две женщины, туристки из Украины 50 и 30 лет, мать и дочь, отдыхали на пляже Атоприпити, несмотря на сильный ветер и волны. Причем одна из них была на берегу, а когда другая пошла в море и начала тонуть, бросилась ее спасать и погибла сама.

По данным издания, в спасательной операции участвовали береговая охрана и пожарная служба. Они не могли длительное время подступиться к женщинам. В конце концов их тела удалось достать.

Женщин идентифицировали по гостиничному браслету на запястье. Как рассказали журналистам работники отеля, эта семья была постоянными гостями — они посещали Корфу ежегодно.

Напомним, что в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами. Поляки сначала избили грузин на улице, а потом ворвались в хостел, где жили украинцы. В полицию обратился владелец фирмы, где они работали.

Также сообщалось, что туриста из России стульями избили работники 5-звездочного отеля в Турции. После инцидента россиянин попал в больницу с разбитой головой, а в качестве компенсации от отеля получил бесплатный 25-минутный сеанс массажа.