У Греції з моря дістали тіла двох українок: подробиці (відео)

Одна з жінок була на березі, а коли друга пішла в море і почала тонути, поплила її рятувати й загинула сама.

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У Греції поблизу острова Корфу дістали з моря тіла двох жінок. За попередньою інформацією, це туристки з України. Про повідомляє видання Pontiki.

Повідомляється, що дві жінки, туристки з України 50 і 30 років, мати й донька, відпочивали на пляжі Атоприпіті, попри сильний вітер і хвилі. Спершу одна з них була на березі, а коли друга пішла в море й почала тонути, кинулась її рятувати і загинула сама.

За даними видання, в рятувальній операції брали участь берегова охорона і пожежна служба. Вони не могли тривалий час підступитися до жінок. Зрештою їхні тіла вдалося дістати.

Жінок ідентифікували за готельним браслетом на зап'ястку. Як розповіли журналістам працівники готелю, ця родина була постійними гостями — вони відвідували Корфу щороку.

Нагадаємо, що у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями. Поляки спершу побили грузинів на вулиці, а потім вдерлися до хостелу, де мешкали українці. До поліції звернувся власник фірми, де вони працювали.

Також повідомлялося, що туриста з Росії стільцями відлупцювали працівники 5-зіркового готелю в Туреччині. Після інциденту росіянин потрапив у лікарню з розбитою головою, а як компенсацію від готелю отримав безплатний 25-хвилинний сеанс масажу.