Германия возобновила принудительную депортацию российских граждан домой, — Tagesschau

Сейчас прямые контакты между органами безопасности Германии и Россией сведены к минимуму. Поэтому, пишет издание, возвращение россиян на родину осуществляется через третьи страны.

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После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Германия приостановила депортацию в Россию, однако теперь, в отдельных случаях, людей снова принудительно отправляют на родину. Об этом пишет издание Tagesschau.

После 24 февраля 2022 года гражданам России не приходилось беспокоиться о возможной депортации на родину. Как объяснило тогда Федеральное министерство внутренних дел, возвращение считалось невозможным по практическим причинам. Но с 2023 года несколько федеральных земель Германии снова начали депортировать людей в Россию и число "возвращенцев" достигло семи. В 2024 году уже 24 россиян выдворили из страны.

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По данным федерального МВД, в 2021 году, до начала агрессивной войны, в Россию было совершено 280 депортаций, в основном чартерными рейсами.

Даже если рост до сих пор был умеренным, он все равно значителен, отмечают в издании, потому что, по сути, сейчас между Германией и Россией существует "ледниковый период", а прямые контакты между органами безопасности сведены к минимуму.

Соглашение о реадмиссии практически остановлено, поскольку, обмен информацией для установления личности не работает и российская сторона попросту отклоняет запросы.

Однако с начала 2024 года Германия, судя по всему, предпринимает активные усилия по депортации людей, особенно в отношении преступников. По данным Баварского государственного управления по вопросам убежища и репатриации, с этого года репатриации серьезных преступников "были возможны в отдельных случаях". Кроме того, было сказано, что "сопровождаемое возвращение может планироваться только по согласованию с федеральным правительством в очень редких исключительных случаях". В таких случаях полицейские находятся на борту самолета только до тех пор, пока депортируемый не окажется в аэропорту третьей страны, чтобы оттуда вылететь в Россию.

Федеральная полиция подтвердила, что возвращение в Россию будет осуществляться через "партнеров", то есть государств, в которых депортируемые пересаживаются на самолеты, чтобы вылететь в Россию. В то же время правоохранители не пояснила, какие страны это поддерживают.

Помимо самой усложнившейся процедуры возвращения, власти Германии также действовали крайне осторожно, поскольку Россия вербует преступников в тюрьмах для войны в Украине.

Напомним, в округе Зале-Орла в Германии в качестве эксперимента ввели обязательное трудоустройство для просителей убежища. Беженцев обязали выполнять общественные работы за 80 центов в час, а тем, кто отказался, значительно сократили социальные выплаты.

Ранее Фокус писал о проблемах с трудоустройством беженцев в Германии.