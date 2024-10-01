Німеччина відновила примусову депортацію російських громадян додому, — Tagesschau

Зараз прямі контакти між органами безпеки Німеччини та Росією зведені до мінімуму. Тому, пише видання, повернення росіян на батьківщину здійснюється через треті країни.

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Після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році Німеччина призупинила депортацію в Росію, однак тепер, в окремих випадках, людей знову примусово відправляють на батьківщину. Про це пише видання Tagesschau.

Після 24 лютого 2022 року громадянам Росії не доводилося турбуватися про можливу депортацію на батьківщину. Як пояснило тоді Федеральне міністерство внутрішніх справ, повернення вважалося неможливим з практичних причин. Але з 2023 року кілька федеральних земель Німеччини знову почали депортувати людей у Росію, і кількість "поверненців" досягла семи. У 2024 році вже 24 росіян видворили з країни.

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За даними федерального МВС, 2021 року, до початку агресивної війни, до Росії було здійснено 280 депортацій, переважно чартерними рейсами.

Навіть якщо зростання досі було помірним, воно все одно значне, наголошують у виданні, бо, по суті, зараз між Німеччиною та Росією існує "льодовиковий період", а прямі контакти між органами безпеки зведені до мінімуму.

Угоду про реадмісію практично зупинено, оскільки обмін інформацією для встановлення особи не працює і російська сторона просто відхиляє запити.

Однак з початку 2024 року Німеччина, судячи з усього, докладає активних зусиль щодо депортації людей, особливо стосовно злочинців. За даними Баварського державного управління з питань притулку та репатріації, з цього року репатріації серйозних злочинців "були можливі в окремих випадках". Крім того, було сказано, що "супроводжуване повернення може плануватися тільки за погодженням із федеральним урядом у дуже рідкісних виняткових випадках". У таких випадках поліцейські перебувають на борту літака тільки доти, доки депортований не опиниться в аеропорту третьої країни, щоб звідти вилетіти в Росію.

Федеральна поліція підтвердила, що повернення в Росію здійснюватиметься через "партнерів", тобто держав, у яких депортовані пересідають на літаки, щоб вилетіти в Росію. Водночас правоохоронці не пояснили, які країни це підтримують.

Крім самої ускладненої процедури повернення, влада Німеччини також діяла вкрай обережно, оскільки Росія вербує злочинців у в'язницях для війни в Україні.

Нагадаємо, в окрузі Зале-Орла в Німеччині як експеримент запровадили обов'язкове працевлаштування для прохачів притулку. Біженців зобов'язали виконувати громадські роботи за 80 центів на годину, а тим, хто відмовився, значно скоротили соціальні виплати.

Раніше Фокус писав про проблеми з працевлаштуванням біженців у Німеччині.