"Труднейшее решение": в Грузии молодежную организацию украинцев признали "иноагентом"

"Молодежная организация украинцев Грузии — Свитанок" заявила, что считает закон об "иноагентах" вредным для Грузии, но была вынуждена подчиниться требованиям законодательства, чтобы продолжать помогать украинцам за рубежом.

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В перечне первых пяти организаций, которые грузинские власти признали "иноагентами", присутствует "Молодежная организация украинцев Грузии — Свитанок". Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Утром 1 октября в реестр "иноагентов" внесли такие некоммерческие организации:

"Молодежная организация украинцев Грузии — Свитанок";

"Кутаисский Дом Молодежи";

"Союз христиан";

"Еврейский культурно-просветительский фонд";

"Профсоюз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии".

"На сайте публичного реестра Грузии опубликованы наименования организаций и их финансовые декларации", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что это первые грузинские организации, которые попали в соответствующий реестр после того, как два месяца назад вступил в силу Закон "О прозрачности иностранного влияния". Этот документ обязывает СМИ и некоммерческие организации в Грузии, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "продвигающие интересы иностранной силы".

Реакция "Свитанку"

Сама "Молодежная организация украинцев Грузии — Свитанок" на своей странице в Facebook сообщила, что считает этот закон препятствием на пути Грузии в Европейский Союз, но была вынуждена придерживаться законодательства.

"Решение нашей организации о регистрации в Реестре прозрачности иностранного влияния не вытекает из нашей позиции по этому закону. Мы, как и большинство грузинского народа, выступаем против ограничительных действий гражданского сектора и, как и все международные партнеры Грузии, считаем, что этот закон является препятствием на пути в Европейский Союз", — говорится в сообщении организации.

Там подчеркнули, что это было "самым тяжелым решением", которое пришлось принять организации, и оно связано с содержанием их деятельности.

"Основной целью нашей организации является развитие украинской общины в Грузии через образовательные, культурные и информационные мероприятия, а также помощь украинским беженцам в социализации и интеграции в местное общество. Мы не можем рисковать возможностью оказания помощи украинцам за рубежом и поставить под угрозу даже сотрудников нашей организации, оставаясь на территории Грузии, из-за невыполнения закона", — отметили в "Свитанке".

Напомним, 28 мая парламент Грузии 84 голосами преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили на так называемый закон об "иноагентах" ("О прозрачности иностранного влияния").

14 мая грузинский парламент одобрил в окончательном третьем чтении закон об "иноагентах".