"Найважче рішення": в Грузії молодіжну організацію українців визнали "іноагентом"

"Молодіжна організація українців Грузії — Світанок" заявила, що вважає закон про "іноагентів" шкідливим для Грузії, але була змушена підкоритись вимогам законодавства, щоб продовжувати допомагати українцям закордоном.

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У переліку перших п'яти організацій, які грузинська влада визнала "іноагентами", присутня "Молодіжна організація українців Грузії — Світанок". Про це повідомило "Эхо Кавказа".

Вранці 1 жовтня до реєстру "іноагентів" внесли такі некомерційні організації:

"Молодіжна організація українців Грузії – Світанок";

"Кутаїський Дім Молоді";

"Союз християн";

"Єврейський культурно-просвітницький фонд";

"Профспілка фермерів і сільськогосподарських працівників Грузії".

"На сайті публічного реєстру Грузії опубліковано найменування організацій та їхні фінансові декларації", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що це перші грузинські організації, які потрапили до відповідного реєстру після того, як два місяці тому набрав чинності Закон "Про прозорість іноземного впливу". Цей документ зобов’язує ЗМІ та некомерційні організації в Грузії, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як таких, що "просувають інтереси іноземної сили".

Реакція "Світанку"

Сама "Молодіжна організація українців Грузії – Світанок" на своїй сторінці у Facebook повідомила, що вважає цей закон перешкодою на шляху Грузії до Європейського Союзу, але була змушена дотримуватись законодавства.

"Рішення нашої організації про реєстрацію в Реєстрі прозорості іноземного впливу не випливає з нашої позиції щодо цього закону. Ми, як і більшість грузинського народу, виступаємо проти обмежувальних дій громадянського сектору і, як і всі міжнародні партнери Грузії, вважаємо, що цей закон є перешкодою на шляху до Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні організації.

Там підкреслили, що це було "найважчим рішенням", яке довелось ухвалити організації, і воно пов'язане зі змістом їх діяльності.

"Основною метою нашої організації є розвиток української громади в Грузії через освітні, культурні та інформаційні заходи, а також допомога українським біженцям у соціалізації та інтеграції в місцеве суспільство. Ми не можемо ризикувати можливістю надання допомоги українцям за кордоном та поставити під загрозу навіть співробітників нашої організації, залишаючись на території Грузії, через невиконання закону", — наголосили у "Світанку".

Нагадаємо, 28 травня парламент Грузії 84 голосами подолав вето президентки країни Саломе Зурабішвілі на так званий закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу").

14 травня грузинський парламент схвалив у остаточному третьому читанні закон про "іноагентів" .