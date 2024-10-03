Глава польского Института нацпамяти назвал Галичину "Восточной Малопольшей"

По словам главы украинского Института нацпамяти Владимира Вятровича, соответствующую территорию называли так достаточно короткий период, и это было по политическим мотивам.

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Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий на вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии, назвал Галичину "Восточной Малопольшей". Об этом пишет польское издание wPolityce.

"Мы ждем, что украинская власть положительно рассмотрит наши заявления, чтобы мы могли начать работу по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малой Польше. Мы готовы к этому в любое время", — отметил Кароль Навроцкий.

Это заявление прокомментировал глава украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович. На своей странице в Facebook он назвал такое высказывание "сожалением по утраченным территориям".

"Галичину таким термином именовали только короткий период 1922-1939. И причина его введения тогда была исключительно политической. Таким образом украинскую Галичину вписывали в обще польский нарратив, вытирали ее украинскость", — добавил Владимир Вятрович.

Кто такой Кароль Навроцкий

Он не только глава Института Национальной памяти Польши, но и является фаворитом в процессе выбора кандидатов в президенты от оппозиционной партии "Право и справедливость". Издание Rzeczpospolitа отмечало, что он имеет наибольшие шансы на выдвижение, однако окончательное решение по его кандидатуре пока не принято.

Что такое Волынская трагедия

Это один из кровавых эпизодов украинско-польского конфликта времен Второй мировой войны на Волыни — тогда с польской стороны погибло по меньшей мере 35 тыс. человек (преимущественно польских крестьян), из которых 18 тыс. — с установленными фамилиями. С украинской стороны погибло до нескольких тысяч человек. Поляки считают Волынскую трагедию актом геноцида против польского населения, вину за которую несут украинцы и украинский национализм.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю. 19 сентября польские издания писали, что позиция украинских политиков по вопросу эксгумации жертв Волынской трагедии вызывает разочарование в Варшаве. Поэтому Польша имеет план, как надавить на Украину в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

В среду, 2 сентября, министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина и Польша обсудили технические шаги для решения проблемы эксгумации погибших во время Волынской трагедии. Он также отметил взаимопонимание с польской стороной и стремление "двигаться вперед в конструктивном русле".