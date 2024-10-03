Голова польського Інституту нацпам'яті назвав Галичину "Східною Малопольщею"

За словами голови українського Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича, відповідну територію називали так достатньо короткий період, і це було з політичних мотивів.

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Голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький на питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії, назвав Галичину "Східною Малопольщею". Про це пише польське видання wPolityce.

"Ми чекаємо, що українська влада позитивно розгляне наші заяви, щоб ми могли розпочати роботу з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малій Польщі. Ми готові до цього у будь-який час", — зазначив Кароль Навроцький.

Цю заяву прокоментував голова українського Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович. На своїй сторінці в Facebook він назвав таке висловлення "жалем за втраченими територіями".

"Галичину таким терміном іменували тільки короткий період 1922-1939. І причина його запровадження тоді була виключно політичною. Таким чином українську Галичину вписували в загально польський наратив, витирали її українськість", — додав Володимир В'ятрович.

Хто такий Кароль Навроцький

Він не тільки голова Інституту Національної пам'яті Польщі, а й є фаворитом у процесі вибору кандидатів у президенти від опозиційної партії "Право і справедливість". Видання Rzeczpospolitа зазначало, що він має найбільші шанси на висунення, однак остаточне рішення щодо його кандидатури поки не прийнято.

Що таке Волинська трагедія

Це один із кривавих епізодів українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни на Волині — тоді з польського боку загинуло щонайменше 35 тис. осіб (переважно польських селян), з яких 18 тис. — зі встановленими прізвищами. З українського боку загинуло до кількох тисяч осіб. Поляки вважають Волинську трагедію актом геноциду проти польського населення, вину за яку несуть українці та український націоналізм.

Нагадаємо, 13 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав провести ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб поховати їх за християнським звичаєм. 19 вересня польські видання писали, що позиція українських політиків щодо питання ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві. Тому Польща має план, як натиснути на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії.

В середу, 2 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна і Польща обговорили технічні кроки для розв’язання проблеми ексгумації загиблих під час Волинської трагедії. Він також відзначив порозуміння з польською стороною та прагнення "рухатися вперед в конструктивному руслі".