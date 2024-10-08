"Последнее предупреждение": сын Кадырова пригрозил чеченским бойцам за участие в поп-ММА

Ахмат Кадыров предупредил чеченских бойцов о "конкретных мерах" из-за участия в боевых искусствах среди непрофессионалов. Он считает, что это "противоречит традициям и ценностям".

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Министр спорта Чечни Ахмат Кадыров,18-летний сын Рамзана Кадырова, призвал чеченцев перестать участвовать в поп-ММА. Он считает, что поведение бойцов, участвующих в соревнованиях, вызывает "глубокое беспокойство" и позорит честь народа и веру. Об этом пишет российское интернет-издание Baza.

Он отметил, что это его "последнее предупреждение". Кадыров-младший отметил, что такие действия бойцов неоднократно осуждались властями Чечни, но никакие предупреждения не привели к изменениям.

"Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, поскольку она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут приняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть такое поведение", — заявил Ахмат Кадыров.

Однако не уточнил, какие именно меры могут быть применены.

Поп-ММА — это термин, обозначающий проведение боев по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами. Эти бои транслируются на YouTube.

Напомним, 8 февраля сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам Кадыров, получил медаль соревнований спецназа UAE SWAT Challenge в Дубае за лучший результат четвертого дня команды "Ахмат". Однако в соревнованиях он участия не принимал.

28 августа СМИ сообщали, что дочери Рамзана Кадырова посещали европейские страны под чужой фамилией.