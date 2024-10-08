"Останнє попередження": син Кадирова пригрозив чеченським бійцям за участь у поп-ММА

Ахмат Кадиров попередив чеченських бійців про "конкретні заходи" через участь у бойових мистецтвах серед непрофесіоналів. Він вважає, що це "суперечить традиціям і цінностям".

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Міністр спорту Чечні Ахмат Кадиров,18-річний син Рамзана Кадирова, закликав чеченців перестати брати участь у поп-ММА. Він вважає, що поведінка бійців, які беруть участь у змаганнях, викликає "глибоке занепокоєння" і ганьбить честь народу і віру. Про це пише російське інтернет-видання Baza.

Він зазначив, що це його "останнє попередження". Кадиров-молодший наголосив, що такі дії бійців неодноразово засуджувалися владою Чечні, але жодні попередження не призвели до змін.

"Це останнє попередження. Припиніть свою діяльність у поп-ММА, оскільки вона суперечить нашим традиціям і цінностям. В іншому разі буде вжито конкретних заходів. Ми більше не можемо терпіти таку поведінку", — заявив Ахмат Кадиров.

Однак не уточнив, які саме заходи можуть бути застосовані.

Поп-ММА — це термін, що позначає проведення боїв зі змішаних бойових мистецтв між непрофесіоналами: зазвичай, артистами, блогерами. Ці бої транслюються на YouTube.

Нагадаємо, 8 лютого син голови Чечні Рамзана Кадирова, Адам Кадиров, отримав медаль змагань спецназу UAE SWAT Challenge у Дубаї за найкращий результат четвертого дня команди "Ахмат". Однак у змаганнях він участі не брав.

28 серпня ЗМІ повідомляли, що доньки Рамзана Кадирова відвідували європейські країни під чужим прізвищем.