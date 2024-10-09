Капитан самолета Turkish Airlines умер прямо во время полета

Пилот почувствовал себя плохо на высоте около 12 тысяч метров и внезапно потерял сознание. Экипаж начал оказывать ему первую помощь, но улучшить состояние капитана судна работникам не удалось.

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В самолете компании Turkish Airlines, который летел из США в Турцию произошло чрезвычайное происшествие. Прямо во время полета умер капитан судна. Об этом пишет издание BILD.

Трагический случай произошел на рейсе Turkish Airlines из Сиэтла в Стамбул. Капитан Илчехин Пехливан почувствовал себя плохо на высоте около 12 тысяч метров и внезапно потерял сознание. Экипаж немедленно начал оказывать ему первую помощь, но улучшить состояние мужчины работникам не удалось.

Второй пилот принял решение о срочной посадке в Нью-Йорке, однако Пехливан умер еще до приземления самолета.

Капитан Илчехин Пехливан

Представитель Turkish Airlines подтвердил смерть капитана и выразил соболезнования семье.

Отмечается, что умерший Илчехин Пехливан работал пилотом в авиакомпании Turkish Airlines более 17 лет. Последний медицинский осмотр он проходил 8 марта 2024 года, и медики не обнаружили у него никаких проблем со здоровьем. Пилоту было 59 лет.

Согласно данным авиакомпании, самолет благополучно приземлился в Нью-Йорке, а пассажиры продолжили свой путь в Турцию через JFK.

Напомним, что 9 октября сообщалось, что 69-летняя женщина, которая не имела опыта полетов, посадила самолет в аэропорту штата Калифорния после того, как у ее мужа-пилота Элиота Альпера случился сердечный приступ.