Капітан літака Turkish Airlines помер просто під час польоту

Пілот відчув себе зле на висоті майже 12 тисяч метрів і раптово знепритомнів. Екіпаж почав надавати йому першу допомогу, але покращити стан капітана судна працівникам не вдалося.

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У літаку компанії Turkish Airlines, який летів із США до Туреччини, сталася надзвичайна пригода. Просто під час польоту помер капітан судна. Про це пише видання BILD.

Трагічний випадок стався на рейсі Turkish Airlines із Сіетлу до Стамбула. Капітан Ілчехін Пехліван відчув себе зле на висоті майже 12 тисяч метрів і раптово знепритомнів. Екіпаж негайно почав надавати йому першу допомогу, але покращити стан чоловіка працівникам не вдалося.

Другий пілот ухвалив рішення про термінову посадку в Нью-Йорку, проте Пехліван помер ще до приземлення літака.

Капітан Ілчехін Пехліван

Представник Turkish Airlines підтвердив смерть капітана та висловив співчуття сім'ї.

Зазначається, що померлий Ілчехін Пехліван працював пілотом в авіакомпанії Turkish Airlines понад 17 років. Останній медичний огляд він проходив 8 березня 2024 року, і медики не виявили у нього жодних проблем зі здоров'ям. Пілотові було 59 років.

Згідно з даними авіакомпанії, літак благополучно приземлився в Нью-Йорку, а пасажири продовжили свій шлях до Туреччини через JFK.

Нагадаємо, що 9 жовтня повідомлялося, що 69-річна жінка, яка не мала досвіду польотів, посадила літак в аеропорту штату Каліфорнія після того, як у її чоловіка-пілота Еліота Альпера стався серцевий напад.