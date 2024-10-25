Фастфуды в США отказываются от лука: в чем причина

Оказалось, что лук калифорнийской компании-производителя связан со смертельной вспышкой кишечной палочки.

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Калифорнийская компания поставляла свежий лук, который связывают со вспышкой отравлений в McDonald's. Поэтому, сообщили в четверг представители сети ресторанов. Между тем другие рестораны быстрого питания, в частности Taco Bell, Pizza Hut, KFC и Burger King, тоже изъяли лук из меню. Об этом пишет АР.

Представители McDonald's заявили, что Taylor Farms из Салинаса, штат Калифорния, отправляли лук в один пункт распространения, что привело к тому, что сеть заведений быстрого питания изъяла гамбургеры Quarter Pounder из ресторанов в нескольких штатах. McDonald's не сообщила, о каком именно заведении идет речь.

По данным федеральных чиновников здравоохранения, от вспышки, связанной с гамбургерами, заболели по меньшей мере 49 человек в 10 штатах, а один человек умер. Исследователи заявили, что они сосредоточились на нарезанном луке как потенциальном источнике инфекции.

US Foods, крупный оптовый продавец для ресторанов по всей стране, сообщил в четверг, что на этой неделе компания Taylor Farms объявила об отзыве очищенного целого и нарезанного кубиками желтого лука из-за потенциального заражения E. coli. По словам представителя US Foods, отозванный лук поступил с завода Taylor Farms в Колорадо. Но оптовик также отметил, что он не является поставщиком McDonald's и что его отзыв не включает любые продукты, которые продаются в ресторанах сети быстрого питания.

Компания Taylor Farms не ответила на многочисленные запросы о комментариях.

Представители Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не подтвердили, что агентство расследует дело Taylor Farms. Представитель заявил в четверг, что агентство "просматривает все источники" вспышки.

Тем временем другие американские фастфуды временно прекратили использовать свежий лук в своих блюдах.

Предыдущие вспышки отравлений также были связаны с луком. В 2015 году Taylor Farms отозвала смесь сельдерея и лука, которая использовалась в куриных салатах Costco после того, как 19 человек заболели кишечной палочкой. В прошлом году 80 человек заболели, а один умер в результате вспышки отравления сальмонеллезом, связанным с нарезанным кубиками луком от Gills Onions из Окснарда, Калифорния.

Напомним, по меньшей мере 10 человек были госпитализированы из-за вспышки отравлений после того, как поели в McDonald's, в том числе ребенок, который перенес тяжелое осложнение заболевания почек в результате инфекции. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заболевания были подтверждены в период с 27 сентября по 11 октября.

Жертвы были инфицированы E. coli 0157:H7, типом бактерий, которые производят опасный токсин. Он вызывает около 74 000 инфекций в США ежегодно, что приводит к более 2 000 госпитализаций и 61 смерти каждый год.

Симптомы отравления E. coli могут возникнуть быстро, в течение одного-двух дней после употребления зараженной пищи. Они, как правило, включают лихорадку, рвоту, диарею или кровавую диарею и признаки обезвоживания. Инфекция особенно опасна для детей до 5 лет, пожилых людей, беременных или людей с ослабленным иммунитетом.

Напомним, 20 октября о ресторанах быстрого питания Макдональдс в СМИ писали в другом контексте. Кандидат на пост президента США, республиканец Дональд Трамп посетил одно из заведений в штате Пенсильвания. Политик собственноручно работал на кухне: готовил гамбургеры, жарил картошку-фри, выдавал заказы. Согласно данным CDC, Пенсильвания не фигурирует в списке штатов, в которых обнаружили кишечную инфекцию.