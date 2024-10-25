Фастфуди у США відмовляються від цибулі: в чому причина

Виявилось, що цибуля каліфорнійської компанії-виробника пов'язана зі смертельним спалахом кишкової палички.

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Каліфорнійська компанія постачала свіжу цибулю, яку пов'язують із спалахом отруєнь у McDonald's. Тому, повідомили в четвер представники мережі ресторанів. Тим часом інші ресторани швидкого харчування, зокрема Taco Bell, Pizza Hut, KFC і Burger King, теж вилучили цибулю з меню. Про це пише АР.

Представники McDonald's заявили, що Taylor Farms із Салінаса, штат Каліфорнія, відправляли цибулю в один пункт розповсюдження, що призвело до того, що мережа закладів швидкого харчування вилучила гамбургери Quarter Pounder із ресторанів у кількох штатах. McDonald's не повідомила, про який саме заклад йдеться.

За даними федеральних чиновників охорони здоров'я, від спалаху, пов'язаного з гамбургерами, захворіли щонайменше 49 людей у ​​10 штатах, а одна людина померла. Дослідники заявили, що вони зосередилися на нарізаній цибулі як потенційному джерелі інфекції.

US Foods, великий гуртовий продавець для ресторанів по всій країні, повідомив у четвер, що цього тижня компанія Taylor Farms оголосила про відкликання очищеної цілої та нарізаної кубиками жовтої цибулі через потенційне зараження E. coli. За словами представника US Foods, відкликана цибуля надійшла з заводу Taylor Farms у Колорадо. Але гуртовик також зазначив, що він не є постачальником McDonald's і що його відкликання не включає будь-які продукти, які продаються в ресторанах мережі швидкого харчування.

Компанія Taylor Farms не відповіла на численні запити про коментарі.

Представники Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США не підтвердили, що агентство розслідує справу Taylor Farms. Речник заявив у четвер, що агентство "переглядає всі джерела" спалаху.

Тим часом інші американські фастфуди тимчасово припинили використовувати свіжу цибулю у своїх стравах.

Попередні спалахи отруєнь також були пов'язані із цибулею. У 2015 році Taylor Farms відкликала суміш селери та цибулі, яка використовувалася в курячих салатах Costco після того, як 19 людей захворіли на кишкову паличку. Минулого року 80 людей захворіли, а один помер у результаті спалаху отруєння сальмонельозом, пов'язаним із нарізаною кубиками цибулею від Gills Onions з Окснарда, Каліфорнія.

Нагадаємо, щонайменше 10 людей були госпіталізовані через спалах отруєнь після того, як поїли у McDonald's, зокрема дитина, яка перенесла важке ускладнення захворювання нирок в результаті інфекції. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, захворювання були підтверджені в період з 27 вересня по 11 жовтня.

Жертви були інфіковані E. coli 0157:H7, типом бактерій, які виробляють небезпечний токсин. Він спричиняє близько 74 000 інфекцій у США щорічно, що призводить до понад 2 000 госпіталізацій і 61 смерті щороку.

Симптоми отруєння E. coli можуть виникнути швидко, протягом одного-двох днів після вживання зараженої їжі. Вони, як правило, включають лихоманку, блювоту, діарею або криваву діарею та ознаки зневоднення. Інфекція особливо небезпечна для дітей до 5 років, людей похилого віку, вагітних або людей з ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, 20 жовтня про ресторани швидкого харчування Макдональдс у ЗМІ писали в іншому контексті. Кандидат на посаду президента США, республіканець Дональд Трамп відвідав один із закладів у штаті Пенсільванія. Політик власноручно працював на кухні: готував гамбургери, смажив картоплю-фрі, видавав замовлення. Згідно з даними CDC, Пенсільванія не фігурує у списку штатів, в яких виявили кишкову інфекцію.