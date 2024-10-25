Общение Маска и Путина: в Украине и РФ отреагировали на информацию СМИ

В ЦПД Украины заявили, что X (ранее Twitter) является основным после телевидения источником российской пропаганды на Западе.

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Журналисты Wal Street Journal заявили, что американский миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с главой КремляВладимиром Путиным с конца 2022 года. В Украине и в РФ отреагировали на материал.

Так, руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что принадлежащая Маске соцсеть X (ранее Twitter) является основным после телевидения источником российской пропаганды на Западе.

"Плохо, что Маск общался с Путиным и закрывает глаза на использование Россией контрабандных "Старлинков". Но также очень плохо, что он общался с Кириенко, отвечающим в администрации Путина за всю пропаганду против Украины, в том числе и на Западе. А X (Твиттер), помимо телевидения, является основным инструментом российской пропаганды на Западе и на Ближнем Востоке", — написал он в Telegram.

Алексей Коваленко Фото: Скриншот

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин общался с Илоном Маском всего один раз.

"Это все неправда. Был один контакт с Маском, до 2022 года. Они говорили по телефону. Разговор, скорее, ознакомительный — обсуждались технологии. После никаких контактов на этот счет не было", — сказал Песков.

Он также добавил, что такая информация является "очередным вбросом" перед выборами президента в США.

Общение Илона Маска с Владимиром Путиным

Издание WSJ сообщило, что Маск, который сейчас поддерживает Дональда Трампа в его предвыборной гонке, а также Путин якобы находятся в "тесном контакте". Беседы, подтвержденные несколькими нынешними и бывшими американскими, европейскими и российскими официальными лицами, затрагивают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.

По словам журналистов, в какой-то момент Путин попросил миллиардера не включать его спутниковый интернет-сервис Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину, сообщили два человека, проинформированные о просьбе.

Напомним, 17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck. Маск заявил, что он ничего Кадырову не дарил.