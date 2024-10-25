Спілкування Маска і Путіна: в Україні та РФ відреагували на інформацію ЗМІ

У ЦПД України заявили, що X (раніше Twitter) є основним після телебачення джерелом російської пропаганди на Заході.

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Журналісти Wal Street Journal заявили, що американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з главою Кремля Володимиром Путіним із кінця 2022 року. В Україні та в РФ відреагували на матеріал.

Так, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що соцмережа X (раніше Twitter), яка належить Маску, є основним після телебачення джерелом російської пропаганди на Заході.

"Погано, що Маск спілкувався з Путіним і заплющує очі на використання Росією контрабандних "Старлінків". Водночас дуже погано, що він спілкувався з Кирієнком, який відповідає в адміністрації Путіна за всю пропаганду проти України, зокрема й на Заході. А X (Твіттер), окрім телебачення, є основним інструментом російської пропаганди на Заході й на Близькому Сході", — написав він у Telegram.

Олексій Коваленко Фото: Скриншот

Реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін спілкувався з Ілоном Маском лише один раз.

"Це все неправда. Був один контакт із Маском, до 2022 року. Вони говорили телефоном. Розмова, ймовірно, ознайомлювальна — обговорювали технології. Згодом жодних контактів щодо цього не було", — сказав Пєсков.

Він також додав, що така інформація є "черговим вкиданням" перед виборами президента у США.

Спілкування Ілона Маска з Володимиром Путіним

Видання WSJ повідомило, що Маск, який зараз підтримує Дональда Трампа в його передвиборчих перегонах, а також Путін нібито перебувають у "тісному контакті". Бесіди, підтверджені кількома нинішніми й колишніми американськими, європейськими та російськими офіційними особами, зачіпають особисті теми, ділову і геополітичну напруженість.

За словами журналістів, у якийсь момент Путін попросив мільярдера не вмикати його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем як послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну, повідомили двоє людей, поінформованих про прохання.

Нагадаємо, 17 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що отримав від засновника Tesla Ілона Маска автомобіль Cybertruck. Маск заявив, що він нічого Кадирову не дарував.