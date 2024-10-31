Самым удобным для прогулок в Европе назван один из испанских городов: это даже не Мадрид

Туристы могут достаточно быстро осмотреть все туристические достопримечательности города. К тому же прогулке часто способствует комфортная температура и минимальный риск попасть под дождь.

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Испанский город Севилья несмотря на то, что является одним из самых жарких городов на континенте, названа самым удобным для пеших прогулок городом Европы. Город обошел другие популярные направления, пишет издание Express.

Анализ Walkable Cities Index с учетом таких факторов как погода, качество воздуха, уровень преступности и расстояние между основными туристическими объектами определила 35 лучших городов. Возглавила этот список Севилья.

По словам экспертов, туристы в городе без автомобиля могут осмотреть основные достопримечательности города менее чем за полчаса пешком. Пешеходный маршрут состоит из невероятных памятников архитектуры, имеет длину чуть более 1,5 км и почти полностью равнинный. Средняя декабрьская температура города умеренно теплая (около 11,3 °C), а риск попасть под дождь сравнительно небольшой.

За Севильей идут Афины и Стамбул, которые занимают второе и третье место. Эти города также прекрасно подойдут любителям прогулок. В Афинах Акрополь и Парфенон находятся всего на расстоянии 4 км друг от друга, что можно пройти примерно за 38 минут.

В Стамбуле некоторые из самых известных достопримечательностей расположены всего в 700 метрах друг от друга. Посетители могут дойти от собора Святой Софии до Голубой мечети менее чем за 10 минут.

Тем временем в испанской Валенсии бушует наводнение. Там всего за несколько часов выпала годовая норма осадков, что стало причиной гибели по меньшей мере 92 человека. До сих пор спасатели продолжают разбираться с последствиями, очищая пострадавшие районы.

Именно в то время, когда страна жители страны страдали от наводнений, в Испании оказалась украинская телеведущая Ольга Фреймут. Она показала последствия стихийного бедствия.