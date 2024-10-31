Найзручнішим для прогулянок в Європі названо одне з іспанських міст: це навіть не Мадрид

Туристи можуть досить швидко оглянути всі пам'ятки міста. До того ж прогулянці часто сприяє комфортна температура та мінімальний ризик потрапити під дощ.

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Іспанське місто Севілья, попри те, що являється одним із найспекотніших міст на континенті, названа найзручнішим для піших прогулянок містом Європи. Місто обійшло інші популярні напрямки, пише видання Express.

Аналіз Walkable Cities Index з урахуванням таких факторів як погода, якість повітря, рівень злочинності та відстань між основними туристичними об'єктами визначила 35 найкращих міст. Очолила цей список Севілья.

За словами експертів, туристи в місті без автомобіля можуть оглянути основні пам'ятки міста менш ніж за пів години пішки. Пішохідний маршрут складається з неймовірних пам'ятників архітектури, має довжину трохи понад 1,5 км та майже повністю рівнинний. Середня груднева температура міста помірно тепла (близько 11,3 °C), а ризик потрапити під дощ порівняно невеликий.

За Севільєю йдуть Афіни та Стамбул, які займають друге та третє місце. Ці міста також чудово підійдуть любителям прогулянок. В Афінах Акрополь і Парфенон розташовуються на відстані лише 4 км один від одного, що можна пройти приблизно за 38 хвилин.

В Стамбулі деякі з найвідоміших визначних пам'яток розташовані лише за 700 метрів одна від одної. Відвідувачі можуть дійти від собору Святої Софії до Блакитної мечеті менш ніж за 10 хвилин.

Тим часом в іспанській Валенсії вирує повінь. Там лише за кілька годин випала річна норма опадів, що стало причиною загибелі щонайменше 92 людей. До цього часу рятувальники продовжують розбиратися з наслідками, очищаючи постраждалі райони.

Саме в той час, коли жителі країни потерпали від повеней, в Іспанії опинилась українська телеведуча Ольга Фреймут. Вона показала наслідки стихійного лиха.