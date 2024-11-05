Всплеск дезинформации не повлиял на американцев и выборы президента США, — Reuters

По словам директора Агентства кибербезопасности США Джен Истерли, избиратели никогда раньше не были лучше подготовлены к проведению честных выборов, чем сейчас.

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Всплеск дезинформации, который наблюдался со стороны "иностранных противников", не повлиял на выборы президента США в 2024 году. Об этом заявила директор Агентства кибербезопасности США Джен Истерли, пишет Reuters.

По ее словам, киберспециалисты не обнаружили доказательств какой-либо деятельности, которая могла бы непосредственно повлиять на результат президентских выборов в стране.

"Избирательная инфраструктура никогда не была более защищенной, а избирательное сообщество никогда не было лучше подготовленным к проведению безопасных, свободных и честных выборов", — сказала Истерли.

Она подчеркнула, что нынешние выборы президента США предстали перед "беспрецедентным количеством дезинформации" со стороны иностранных противников, но влияние этой дезинформации на избирательный процесс было минимальным.

Директор Агентства кибербезопасности США подчеркнула, что существует высокая вероятность продолжения иностранных усилий по дезинформации в течение недель и месяцев после выборов — вплоть до января 2025-го — то есть до дня инаугурации следующего президента США.

Напомним, Дональд Трамп подал в суд на канал CBS из-за интервью Камалы Харрис.

Фокус также писал, кто лидирует в США Трамп или Харрис накануне президентских выборов.