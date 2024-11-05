Сплеск дезінформації не вплинув на американців та вибори президента США, — Reuters

За словами директорки Агентства кібербезпеки США Джен Істерлі, виборці ніколи раніше не були краще підготовленими до проведення чесних виборів, ніж зараз.

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Сплеск дезінформації, який спостерігався з боку "іноземних супротивників", не вплинув на вибори президента США у 2024 році. Про це заявила директорка Агентства кібербезпеки США Джен Істерлі, пише Reuters.

За її словами, кіберфахівці не виявили доказів будь-якої діяльності, яка могла б безпосередньо вплинути на результат президентських виборів у країні.

"Виборча інфраструктура ніколи не була більш захищеною, а виборча спільнота ніколи не була краще підготовленою до проведення безпечних, вільних і чесних виборів", — сказала Істерлі.

Вона підкреслила, що цьогорічні вибори президента США постали перед "безпрецедентною кількістю дезінформації" з боку іноземних супротивників, але вплив цієї дезінформації на виборчий процес був мінімальним.

Директорка Агентства кібербезпеки США наголосила, що існує висока ймовірність продовження іноземних зусиль з дезінформації протягом тижнів і місяців після виборів — аж до січня 2025-го — тобто до дня інавгурації наступного президента США.

Нагадаємо, Дональд Трамп подав до суду на канал CBS через інтерв'ю Камали Гарріс.

Фокус також писав, хто лідирує в США Трамп Чи Гарріс напередодні президентських виборів.