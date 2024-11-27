Медиаимперия Илона Маска: миллиардер приценивается к каналу MSNBC

Миллиардер и соратник Дональда Трампа сначала критиковал телеканал, говоря, что он продвигает "ребяческую пропаганду", а теперь собирается присоединить его к своей бизнес-империи.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, задумался о покупке американского кабельного канала MSNBC. Он начал постить те же мемы, что и перед покупкой соцсети Twitter, которую в итоге он приобрел за 43 миллиарда долларов 25 апреля 2022 года. Об этом пишет CNN.

Во время выборов в США Илон Маск критиковал телеканал, называя его "полнейшим отбросом планеты Земля". Он сказал, что канал "продвигает ребяческую пропаганду". Всего несколько дней назад он сказал: "MSNBC идет ко дну". А теперь он публикует мемы о покупке канала.

Принято считать, что Маск — самый богатый человек в мире и ключевой союзник Дональда Трампа — и его друзья просто шутят. Но посты Маска усиливают беспокойство, которое испытывают сотрудники MSNBC по поводу переизбрания Дональда Трампа и недавно объявленного отделения кабельных каналов Comcast.

Оказалось, что не только Илон Маск интересуется покупкой MSNBC. Источники на телеканале рассказали, что главе Comcast Брайан Робертс поступают предложения. Сейчас он переводит ряд кабельных телеканалов в другую компанию SpinCo, что увеличит их цену.

Инсайдеры полагают, что продажа MSNBC не в интересах акционеров, тем не менее, посты Маска не следует игнорировать. Он, как известно, предвосхитил свое стремление купить Twitter твитом, в котором спрашивал: "Сколько это стоит?"

Илон Маск после покупки Twitter Фото: Скрин видео

В пятницу он аналогичным образом спросил о MSNBC: "Сколько это стоит?" Он отвечал Дональду Трампу-младшему, который опубликовал мем, в котором утверждалось, что MSNBC продается, и написал: "Эй, Илон Маск, у меня самая смешная идея на свете!!!"

Джо Роган вмешался и сказал: "Если вы купите MSNBC, я хотел бы занять место Рэйчел Мэддоу (ведущей телеканала. — Ред.)".

"Я буду носить ту же одежду и очки и буду говорить ту же ложь", — пошутил подкастер и поклонники Трампа и его фаворитов восприняли идею с энтузиазмом.

Подкастер Джо Роган Фото: Скриншот

К воскресенью Трамп-младший написал: "Я думаю, что я начал что-то здесь. Количество людей, которые хотят, чтобы это произошло, невероятно!".

Еще один соратник Дональда Трампа и бывший кандидат на пост генпрокурора Мэтт Гетц ответил: "Я на 100 процентов хочу, чтобы это произошло".

Мэтт Гетц Фото: Getty Images

Пока Маск и его друзья обмениваются мемами и подкалывают друг друга, здесь есть серьезный подтекст. Это известно как "захват СМИ". Это произошло в Венгрии, когда "близкие союзники крайне правого премьер-министра Виктора Орбана также купили частные теле- и радиостанции, чтобы превратить их в проправительственные", сообщил CNN в начале этого месяца.

Габор Шайринг, бывший член венгерского парламента, написал в новом эссе для журнала Politico, что Орбан "консолидировал контроль над СМИ с помощью централизованной пропаганды, давления рынка и лояльных миллиардеров". В США, писал он, "либерально настроенные миллиардеры не должны сидеть сложа руки, как они это делали в Венгрии, наблюдая, как правые захватывают СМИ".

Напомним, после того, как Илон Маск приобрел Twitter и переименовал его в Х, соцсеть начали покидать подписчики. После выборов в США тенденция усилилась. Так, Twitter бросил Стивен Кинг, заявив, что соцсеть стала слишком токсичной. Также ушли многие компании и СМИ.