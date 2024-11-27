Медіаімперія Ілона Маска: мільярдер прицінюється до каналу MSNBC

Мільярдер і соратник Дональда Трампа спочатку критикував телеканал, кажучи, що він просуває "дитячу пропаганду", а тепер збирається приєднати його до своєї бізнесової імперії.

Ілон Маск, найбагатша людина у світі, задумався про купівлю американського кабельного каналу MSNBC. Він почав постити ті самі меми, що й перед купівлею соцмережі Twitter, яку в підсумку він придбав за 43 мільярди доларів 25 квітня 2022 року. Про це пише CNN.

Під час виборів у США Ілон Маск критикував телеканал, називаючи його "цілковитим покидьком планети Земля". Він сказав, що канал "просуває дитячу пропаганду". Лише кілька днів тому він сказав: "MSNBC іде на дно". А тепер він публікує меми про купівлю каналу.

Прийнято вважати, що Маск — найбагатша людина у світі та ключовий союзник Дональда Трампа — і його друзі просто жартують. Але пости Маска посилюють занепокоєння, яке відчувають співробітники MSNBC з приводу переобрання Дональда Трампа і нещодавно оголошеного відділення кабельних каналів Comcast.

Виявилося, що не тільки Ілон Маск цікавиться купівлею MSNBC. Джерела на телеканалі розповіли, що голові Comcast Браяну Робертсу надходять пропозиції. Зараз він переводить низку кабельних телеканалів в іншу компанію SpinCo, що збільшить їхню ціну.

Інсайдери вважають, що продаж MSNBC не в інтересах акціонерів, проте пости Маска не слід ігнорувати. Він, як відомо, передбачив своє прагнення купити Twitter твітом, у якому запитував: "Скільки це коштує?"

Ілон Маск після купівлі Twitter Фото: Скрін відео

У п'ятницю він аналогічно запитав про MSNBC: "Скільки це коштує?" Він відповідав Дональду Трампу-молодшому, який опублікував мем, у якому стверджували, що MSNBC продають, і написав: "Гей, Ілоне Маску, у мене найсмішніша ідея на світі!!!"

Джо Роган втрутився і сказав: "Якщо ви купите MSNBC, я хотів би обійняти посаду Рейчел Меддоу (ведучої телеканалу. — Ред.)".

"Я буду носити той самий одяг і окуляри та буду говорити ту саму брехню", — пожартував подкастер, а шанувальники Трампа і його фаворитів сприйняли ідею з ентузіазмом.

Подкастер Джо Роган Фото: Скриншот

До неділі Трамп-молодший написав: "Я думаю, що я тут ось почав. Кількість людей, які хочуть, щоб це сталося, неймовірна!".

Ще один соратник Дональда Трампа і колишній кандидат на посаду генпрокурора Метт Гетц відповів: "Я на 100 відсотків хочу, щоб це сталося".

Метт Гетц Фото: Getty Images

Поки Маск і його друзі обмінюються мемами і підколюють один одного, тут є серйозний підтекст. Це відомо як "захоплення ЗМІ". Це сталося в Угорщині, коли "близькі союзники вкрай правого прем'єр-міністра Віктора Орбана також купили приватні теле- і радіостанції, щоб перетворити їх на проурядові", повідомив CNN на початку цього місяця.

Габор Шайрінг, колишній член угорського парламенту, написав у новому есе для журналу Politico, що Орбан "консолідував контроль над ЗМІ за допомогою централізованої пропаганди, тиску ринку і лояльних мільярдерів". У США, писав він, "ліберально налаштовані мільярдери не повинні сидіти склавши руки, як вони це робили в Угорщині, спостерігаючи, як праві захоплюють ЗМІ".

Нагадаємо, після того, як Ілон Маск придбав Twitter і перейменував його на Х, соцмережу почали залишати підписники. Після виборів у США тенденція посилилася. Так, Twitter кинув Стівен Кінг, заявивши, що соцмережа стала занадто токсичною. Також пішли багато компаній і ЗМІ.