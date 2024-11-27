Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан", "Горячие головы" и "Голый пистолет"

Скончался режиссер и сценарист популярнейших комедий в Калифорнии. Талантливые фильмы Джима Абрахамса удостоились восторженных откликов критиков и зрителей.

Во вторник, 26 ноября, у себя дома в Санта-Монике, штат Калифорния, умер знаменитый голливудский сценарист и режиссер Джим Абрахамс. Об этом сообщает ресурс NME.

80-летний автор популярных комедий умер естественной смертью, подтвердил изданию The Hollywood Reporter его сын.

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Абрахамс работал вместе с Джерри и Дэвидом Цукер над рядом хитовых фильмов, включая пародийный фильм-катастрофу "Аэроплан!". Фильм собрал 171 миллион долларов при бюджете всего в 3,5 миллиона долларов и регулярно появляется в списках "лучших комедий всех времен".

Фильм "Голый пистолет" заработал 152 миллиона долларов при бюджете в 12 миллионов долларов. Еще одним большим успехом для Абрахамса стал фильм 1991 года "Горячие головы!" с Чарли Шином в главной роли. Позже Абрахамс стал соавтором сценария фильма "Очень страшное кино 4" 2006 года.

Помимо кино, Абрахамс вместе со своей женой Нэнси являлся соучредителем фонда The Charlie Foundation, помогающего лечить детскую эпилепсию с помощью кетогенной диеты, так как у его сына Чарли была тяжелая форма этого заболевания.

Напомним, в конце сентября умер звезда сериала "Полицейский из Беверли-Хиллз", знаменитый американский актер Джон Эштон. За свою карьеру он сыграл в более чем в 200 фильмах и театральных постановках.

Также Фокус писал, что актриса Кортни Кокс во время спиритических сеансов несколько раз пыталась связаться с коллегой по сериалу "Друзья" Мэттью Перри, который умер в прошлом году.