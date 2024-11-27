Помер режисер культових комедій "Аероплан", "Гарячі голови" і "Голий пістолет"

Помер режисер і сценарист найпопулярніших комедій у Каліфорнії. Талановиті фільми Джима Абрахамса удостоїлися захоплених відгуків критиків та глядачів.

У вівторок, 26 листопада, у себе вдома в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, помер знаменитий голлівудський сценарист і режисер Джим Абрахамс. Про це повідомляє ресурс NME.

80-річний автор популярних комедій помер природною смертю, підтвердив виданню The Hollywood Reporter його син.

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Абрахамс працював разом із Джеррі та Девідом Цукерами над низкою хітових фільмів, включно з пародійним фільмом-катастрофою "Аероплан!". Фільм зібрав 171 мільйон доларів при бюджеті всього в 3,5 мільйона доларів і регулярно з'являється в списках "найкращих комедій усіх часів".

Фільм "Голий пістолет" заробив 152 мільйони доларів за бюджету в 12 мільйонів доларів. Ще одним великим успіхом для Абрахамса став фільм 1991 року "Гарячі голови!" з Чарлі Шином у головній ролі. Пізніше Абрахамс став співавтором сценарію фільму "Дуже страшне кіно 4" 2006 року.

Крім кіно, Абрагамс разом зі своєю дружиною Ненсі був співзасновником фонду The Charlie Foundation, що допомагає лікувати дитячу епілепсію за допомогою кетогенної дієти, оскільки у його сина Чарлі була важка форма цього захворювання.

Нагадаємо, наприкінці вересня помер зірка серіалу "Поліцейський із Беверлі-Гіллз", знаменитий американський актор Джон Ештон. За свою кар'єру він зіграв у понад 200 фільмах і театральних постановках.

Також Фокус писав, що актриса Кортні Кокс під час спіритичних сеансів кілька разів намагалася зв'язатися з колегою за серіалом "Друзі" Меттью Перрі, який помер минулого року.