Помогла случайность: пассажиры затонувшей яхты Sea Story в Египте рассказали, как они выжили

Пассажиры яхты рассказали, что на нее внезапно навалились большая волна, которая и перевернула судно. Многим из них удалось выжить благодаря случайности.

Несколько пассажиров с яхты Sea Story, которая затонула у берегов Красного моря 25 ноября, рассказали, что помогло им выжить в этой кораблекрушении. Детали их историй рассказывает британское издание The Times.

По свидетельствам 63-летнего британского туриста Колина Шарратта, они оказались "беспомощными" в ситуации, чтобы плыть в темноте после того, как яхту опрокинуло после удара большой волной.

"Меня спас мой спасательный жилет, который держал меня на поверхности, пока не прибыли спасательные команды", — сказал господин Шарратт.

СМИ пишет, что двое британцев, Колин Шарратт и 58-летняя Салли Джонс, которые находились на борту яхты смогли выжить, когда оказались за бортом судна. Позже их нашла местная спасательная служба и вытащила людей из воды.

Известно, что из более 40 человек было спасено 30 пассажиров, включая членов экипажа. Спасателям удалось найти тела четырех погибших, еще 7 человек считаются пропавшими без вести, среди которых также якобы есть двое туристов из Туманного Альбиона.

Журналисты пишут, что многим пассажирам удалось выжить из-за того, что в каютах появились "карманы" с воздухом после переворота судна. Это позволило ряду пассажиров судна дышать даже будучи под водой. Отец одного из членов экипажа, Юсефа Аль-Фармави, рассказал, что капитан судна Алаа Хусейн сумел послать сигнал бедствия перед трагедией. "

"После того Юсеф бросился на помощь пассажирам — одному мужчине и женщине. Он был их инструктором по дайвингу, и они оказались в ловушке в каюте, но вода затопила судно", — сказал отец члена экипажа.

Мужчина добавил, что после опрокидывания судна во многих каютах остались "воздушные карманы" до 20 см. Это позволило многим пассажирам дышать и остаться живыми до прибытия спасателей.

Напомним, 25 ноября СМИ сообщили, что в Красном море затонула яхта Sea Story, на борту которой находилось до 45 душ. После того, когда судно подало сигнал на спасение, на место катастрофы отправились отряд морской пехоты и спасатели.

На следующий день стало известно, что четверо пассажиров были спасены, а позже еще были найдены два десятка пассажиров живыми после катастрофы. Девять туристов на момент поисков были признаны пропавшими без вести.