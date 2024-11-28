Допомогла випадковість: пасажири затонулої яхти Sea Story в Єгипті розповіли, як вони вижили

Пасажири яхти розповіли, що на неї раптово навалилися велика хвиля, яка і перекинула судно. Багатьом з них вдалося вижити завдяки випадковості.

Кілька пасажирів з яхти Sea Story, яка затонула біля берегів Червоного моря 25 листопада, розповіли, що допомогло їм вижити у цій кораблетрощі. Деталі їх історій переповідає британське видання The Times.

За свідченнями 63-річного британського туриста Коліна Шарратта, вони опинилися "безпорадними" у ситуації, аби плисти у темряві після того, як яхту перекинуло після удару великою хвилею.

"Мене врятував мій рятувальний жилет, який тримав мене на поверхні, доки не прибули рятувальні команди", — сказав пан Шарратт.

ЗМІ пише, що двоє британців, Колін Шарратт та 58-річна Саллі Джонс, які перебували на борту яхти змогли вижити, коли опинилися за облавком судна. Пізніше їх знайшла місцева рятувальна служба та витягла людей з води.

Наразі відомо, що з понад 40 осіб було врятовано 30 пасажирів, враховуючи членів екіпажу. Рятувальникам вдалося знайти тіла чотирьох загиблих, ще 7 осіб вважаються зниклими безвісти, серед яких також нібито є двоє туристів з Туманного Альбіону.

Журналісти пишуть, що багатьом пасажирам вдалося вижити через те, що в каютах з'явилися "кишені" з повітрям після перевороту судна. Це дозволило низці пасажирів судна дихати навіть будучи під водою. Батько одного з членів екіпажу, Юсефа Аль-Фармаві, розповів, що капітан судна Алаа Хусейн зумів надіслати сигнал лиха перед трагедією. "

"Після того Юсеф кинувся на допомогу пасажирам — одному чоловікові та жінці. Він був їхнім інструктором з дайвінгу, і вони опинилися в пастці в каюті, але вода затопила судно", — сказав батько члена екіпажу.

Чоловік додав, що після перекидання судна в багатьох каютах залишилися "повітряні кишені" до 20 см. Це дозволило багатьом пасажирам дихати та залишитися живими до прибуття рятувальників.

Нагадаємо, 25 листопада ЗМІ повідомили, що в Червоному морі затонула яхта Sea Story, на борту якої перебувало до 45 душ. Після того, коли судно подало сигнал на порятунок, на місце катастрофи відправилися загін морської піхоти та рятувальники.

Наступного дня стало відомо, що четверо пасажирів були врятовані, а пізніше ще були знайдені два десятки пасажирів живими після катастрофи. Дев'ять туристів на момент пошуків були визнані зниклими безвісти.