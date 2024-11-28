В Испании "накрыли" наркосеть, которая "сотрудничала" с Марокко: при чем здесь украинские дроны

Украинские "наркодроны" могли перевозить за раз до 10 килограммов гашиша на расстояние более 50 километров.

В Испании разоблачена сеть, которая использовала беспилотники украинского производства для перевозки наркотиков из Марокко. Об этом сообщили испанские правоохранители в сети Х.

Находились они в испанском городе Альхесирас, а гашиш переправляли через Гибралтарский пролив — он отделяет Марокко от Пиренейского полуострова. Для этого преступники использовали "наркодроны" — беспилотники украинского производства. За один раз они могут перевозить около 10 килограммов наркотиков на расстояние более 50 километров.

Изготовленные дроны были в Украине. Впоследствии они были переданы автомобилями в Испанию и использовались преступными организациями.

В общем полиция провела 6 обысков. Также правоохранители во время проведения следственных действий задержали 10 человек.

Напомним, что в начале октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года Украина должна изготовить 1,5 миллиона дронов. Кроме этого, Кабинет министров запустил экспериментальный проект по сертификации школ операторов БПЛА.

Позже стало известно, что Украина получила возможность выпускать в промышленных масштабах дешевые дроны. Они управляются системами искусственного интеллекта и достают до цели даже в том случае, когда GPS-сигнал заглушили устройства РЭБ ВС РФ. Выйдут "шахэды" на поле боя в начале 2025 года.