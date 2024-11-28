В Іспанії "накрили" наркомережу, яка "співпрацювала" з Марокко: до чого тут українські дрони

Українські "наркодрони" могли перевозити за раз до 10 кілограмів гашишу на відстань понад 50 кілометрів.

В Іспанії викрито мережу, яка використовувала безпілотники українського виробництва для перевезення наркотиків із Марокко. Про це повідомили іспанські правоохоронці в мережі Х.

Перебували вони в іспанському місті Альхесірас, а гашиш переправляли через Гібралтарську протоку — вона відокремлює Марокко від Піренейського півострова. Для цього злочинці використовували "наркодрони" – безпілотники українського виробництва. За один раз ті можуть перевозити близько 10 кілограмів наркотиків на відстань понад 50 кілометрів.

Виготовлені дрони були в Україні. Згодом вони були передані автомобілями до Іспанії та використовувались злочинними організаціями.

Загалом поліція провела 6 обшуків. Також правоохоронці під час проведення слідчих дій затримали 10 осіб.

Нагадаємо, що на початку жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна має виготовити 1,5 мільйона дронів. Крім цього, Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала можливість випускати у промислових масштабах дешеві дрони. Вони керуються системами штучного інтелекту і дістають до цілі навіть у тому разі, коли GPS-сигнал заглушили пристрої РЕБ ЗС РФ. Вийдуть "Шахеди" на поле бою на початку 2025 року.