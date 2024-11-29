Работники Amazon анонсировали забастовку в 20 странах мира на "черную пятницу": какая причина

Организаторы заявляют о нарушении компанией трудовых прав, а также считают Amazon ответственной за ухудшение состояния окружающей среды и видят угрозу демократии.

Работники Amazon анонсировали глобальную забастовку, которая продлится с "черной пятницы" до "киберпонедельника". Этот период считается напряженным для онлайн-торговли компании с большим количеством распродаж. Инициатива, известная как кампания Make Amazon Pay, организована профсоюзом UNI Global Union и движением Progressive International. Об этом написало издание The Hill.

Забастовщики призывают Amazon к ответственности по обвинениям в нарушении трудовых прав, вреде окружающей среде и угрозах демократии. В акциях примут участие тысячи работников из более чем 20 стран. Забастовки запланированы в том числе во Франции, Германии и Индии.

Это уже пятый год подряд, когда работники требуют изменений в рамках кампании Make Amazon Pay. По словам генерального секретаря UNI Global Union Кристи Хоффман, жажда Amazon к прибыли отражается на условиях труда, экономике и демократии. Она также отметила, что несмотря на потраченные миллионы на противодействие профсоюзам, стремление работников к справедливости невозможно остановить.

Ожидается, что акции могут привести к задержкам в доставке заказов во время важного для Amazon периода перед праздниками. В ответ на обвинения компания заявила, что кампания "распространяет ложную информацию", подчеркивая достойную оплату труда и условия для своих сотрудников.

Напомним, 1 октября бастовали 45 тысяч американских докеров, которые требовали повышения заработной платы. Из-за протеста у побережья США застряли десятки контейнеровозов.

В Лондоне закрывают рынок, который считается старейшим рынком в мире и где велась торговля 850 лет.