Працівники Amazon анонсували страйк у 20 країнах світу на "чорну п'ятницю": яка причина

Організатори заявляють про порушення компанією трудових прав, а також вважають Amazon відповідальною за погіршення стану довкілля і вбачають загрозу демократії.

Працівники Amazon анонсували глобальний страйк, який триватиме з "чорної п'ятниці" до "кіберпонеділка". Цей період вважається напруженим для онлайн-торгівлі компанії з великою кількістю розпродажів. Ініціатива, відома як кампанія Make Amazon Pay, організована профспілкою UNI Global Union та рухом Progressive International. Про це написало видання The Hill.

Страйкарі закликають Amazon до відповідальності за звинуваченнями у порушенні трудових прав, шкоді довкіллю та загрозах демократії. У акціях візьмуть участь тисячі працівників із понад 20 країн. Страйки заплановані у тому числі у Франції, Німеччині та Індії.

Це вже п'ятий рік поспіль, коли працівники вимагають змін у межах кампанії Make Amazon Pay. За словами генерального секретаря UNI Global Union Крісті Гоффман, жадоба Amazon до прибутків відбивається на умовах праці, економіці та демократії. Вона також зазначила, що попри витрачені мільйони на протидію профспілкам, прагнення працівників до справедливості неможливо зупинити.

Очікується, що акції можуть призвести до затримок у доставці замовлень під час важливого для Amazon періоду перед святами. У відповідь на звинувачення компанія заявила, що кампанія "поширює хибну інформацію", наголошуючи на гідній оплаті праці та умовах для своїх співробітників.

Нагадаємо, 1 жовтня страйкували 45 тисяч американських докерів, які вимагали підвищення заробітної плати. Через протест біля узбережжя США застрягли десятки контейнеровозів.

У Лондоні закривають ринок, який вважається найстарішим ринком у світі й де велася торгівля 850 років.