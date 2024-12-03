Рай для интровертов: арктический остров является домом для 20 человек и миллиона птиц (фото)

На остров любят приезжать туристы, чтобы посмотреть на большое количество птиц. Однако не только они привлекают любителей путешествий.

Остров Гримсей площадью 6,5 кв. км расположен примерно в 40 км от северного побережья Исландии, является самой северной точкой страны и единственным ее "кусочком" за Полярным кругом. Он является домом всего для миллиона птиц и всего лишь 20 человек, пишет ВВС.

Искатели приключений добираются до острова благодаря небольшим перелетам из города Акюрейри и паромам из села Далвик. Люди стремятся увидеть одно из самых отдаленных поселений Европы из-за его невероятного разнообразия морских птиц и диких животных. Кроме полярных уток и тупиков здесь живут также мойки, гагарки и кайры. В целом птиц здесь в 50 000 раз больше, чем людей.

Самое популярное время для посещения острова — с 10 апреля по 10 августа. Именно в это время птицы прилетают на Гримсей, чтобы гнездиться на его скалах.

Однако не только птиц можно встретить на острове. Здесь живут также исландские лошади и овцы.

"Вы не поверите, но нас здесь постоянно живет всего 20 человек. Здесь есть магия, и я влюбилась в то, как здесь живут люди, в островитян и природу. Природа здесь очень сильная; зимой это другая природная сила, а с темнотой приходит северное сияние, звезды и штормы. Весной приходит свет и птицы; каждое время года особенное", — рассказала местный гид Халла Ингольфсдоттир.

На Гримсей нет больницы, врача, полицейского участка. Береговая охрана и службы экстренной помощи обучили жителей острова, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

На острове есть только школа, которая функционирует как общественный центр, художественная галерея и кафе, где продаются домашние исландские изделия, вязаные изделия и другие безделушки. Также есть небольшой продуктовый магазин, который открыт около часа ежедневно, а также ресторан с баром, бассейн, библиотека, церковь и взлетно-посадочная полоса, которая также является популярным местом для птиц.

Кроме птиц еще одной главной туристической приманкой острова является его географическое положение. Гримсей — единственная часть Исландии, расположенная за Полярным кругом. Жители острова переживают полярные ночи с начала декабря до середины февраля. Один из способов, которым островитяне решили справиться с темнотой, — собственный свет.

"Мы начинаем украшать дом на Рождество заранее, потому что хотим убрать темноту, и мы украшаем много рождественских огней. Здесь это как маленький рождественский городок, и мы не снимаем их до февраля", — сказала добавила Халла Ингольфсдоттир.

Напомним, в Исландии во время сезона тупиков люди массово сбрасывают птенцов со скал. Однако это не проявление жестокости, а помощь птицам.

Добавим, что в Исландии в ноябре десятый раз за последние три года началось извержение вулкана на полуострове Рейкьянес неподалеку от исландской столицы Рейкьявика. Вулкан "спал" на протяжении 800 лет.