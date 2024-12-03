Рай для інтровертів: арктичний острів являється домом для 20 людей і мільйона птахів (фото)

На острів люблять приїжджати туристи, щоб подивитись на велику кількість птахів. Однак не лише вони приваблюють любителів подорожей.

Острів Грімсей площею 6,5 кв. км розташований приблизно в 40 км від північного узбережжя Ісландії, є найпівнічнішою точкою країни і єдиним її "шматочком за Полярним колом. Він є домом всього для мільйона птахів і всього лиш 20 людей, пише ВВС.

Шукачі пригод добираються до острова завдяки невеликим перельотам з міста Акюрейрі та паромам з села Далвік. Люди прагнуть побачити одне з найвіддаленіших поселень Європи через його неймовірну різноманітність морських птахів та диких тварин. Крім полярних качок й тупиків тут мешкають також моївки, гагарки й кайри. Загалом птахів тут в 50 000 разів більше, ніж людей.

Найпопулярніший час для відвідування острова — з 10 квітня по 10 серпня. Саме в цей час птахи прилітають на Гримсей, щоб гніздитися на його скелях.

Однак не лише птахів можна зустріти на острові. Тут живуть також ісландські коні та вівці.

"Ви не повірите, але нас тут постійно живе всього 20 людей. Тут є магія, і я закохалася в те, як тут живуть люди, в острів'ян та природу. Природа тут дуже сильна; взимку це інша природна сила, а з темрявою приходить північне сяйво, зірки та шторми. Навесні приходить світло та птахи; кожну пору року особлива", — розповіла місцевий гід Халла Інгольфсдоттір.

На Грімсей немає лікарні, лікаря, поліцейської дільниці. Берегова охорона та служби екстреної допомоги навчили жителів острова, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях.

На острові є лише школа, яка функціонує як громадський центр, художня галерея та кафе, де продаються домашні ісландські вироби, в'язані вироби та інші дрібнички. Також є невеликий продуктовий магазин, який відкритий близько години щодня, а також ресторан з баром, басейн, бібліотека, церква та злітно-посадкова смуга, яка також є популярним місцем для птахів.

Крім птахів ще однією головною туристичною принадою острова є його географічне положення. Грімсей — єдина частина Ісландії, розташований за Полярним колом. Жителі острова переживають полярні ночі з початку грудня до середини лютого. Один зі способів, яким острів'яни вирішили впоратися з темнотою, — власне світло.

"Ми починаємо прикрашати будинок на Різдво заздалегідь, тому що хочемо прибрати темряву, і ми прикрашаємо багато різдвяних вогнів. Тут це як маленьке різдвяне містечко, і ми не знімаємо їх до лютого", — сказала додала Халла Інгольфсдоттір.

Нагадаємо, в Ісландії під час сезону тупиків люди масово скидають пташенят зі скель. Однак це не прояв жорстокості, а допомога птахам.

Додамо, що в Ісландії в листопаді десятий раз за останні три роки почалося виверження вулкана на півострові Рейк’янес неподалік від ісландської столиці Рейк’явіка. Вулкан "спав" упродовж 800 років.