Читал книгу о том, как будут судить Путина: спикер МИД Чехии тонко потроллил Лаврова во время выступления

Представитель чешского министра заявил, что эта литература обязательна для прочтения. Выступление главы МИД РФ на заседании ОБСЕ демонстративно проигнорировали еще несколько министров.

Во время заседания ОБСЕ выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова в очередной раз не обошлось без троллинга со стороны коллег. Так, спикер Министерства иностранных дел Чехии Даниэль Драке тонко высмеял РФ с помощью книги. Фото он опубликовал в сети Х.

"Пока министр иностранных дел России выступал с речью в ОБСЕ, мой руководитель Ян Липавский, вышел из зала, а я воспользовался свободным временем и дочитал обязательную к чтению литературу", — написал он.

На обнародованном фото Даниэль Драке во время выступления главы российского МИД Лаврова в ОБСЕ читал книгу под названием "Суд над Владимиром Путиным".

Следует добавить, что кроме Яна Липавски в момент выступления Лаврова демонстративно вышли из зала пленарных заседаний ОБСЕ еще несколько министров иностранных дел. Одним из первых помещение покинул глава МИД Украины Андрей Сибига. В конце своего выступления он назвал Лаврова военным преступником.

Напомним, что 3 декабря Андрей Сабига привез в штаб-квартиру НАТО Будапештский меморандум, который Украина подписала 30 лет назад. Министр заявил, что эта "бумага" не смогла обеспечить безопасность Украины.

Также 5 декабря сообщалось, что Мальта отменила визу спикеру МИД Марии Захаровой, и та не смогла посетить важное мероприятие.