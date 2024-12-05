Читав книгу про те, як судитимуть Путіна: речник МЗС Чехії тонко потролив Лаврова під час виступу

Речник чеського міністра заявив, що ця література обов'язкова для прочитання. Виступ очільника МЗС РФ на засіданні ОБСЄ демонстративно проігнорували ще кілька міністрів.

Під час засідання ОБСЄ виступ голови МЗС РФ Сергія Лаврова в черговий раз не обійшовся без тролінгу з боку колег. Так, спікер Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Драке тонко висміяв РФ за допомогою книги. Фото він опублікував у мережі Х.

"Поки міністр закордонних справ Росії виступав із промовою в ОБСЄ, мій керівник Ян Ліпавський, вийшов із зали, а я скористався вільним часом і дочитав обов'язкову до читання літературу", — написав він.

На оприлюднений світлині Даніель Драке під час виступу голови російського МЗС Лаврова в ОБСЄ читав книгу під назвою "Суд над Володимиром Путіним".

Слід додати, що крім Яна Ліпавські в момент виступу Лаврова демонстративно вийшли із зали пленарних засідань ОБСЄ ще кілька міністрів закордонних справ. Одним із перших приміщення залишив глава МЗС України Андрій Сибіга. Наприкінці свого виступу він назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Нагадаємо, що 3 грудня Андрій Сабіга привіз до штаб-квартири НАТО Будапештський меморандум, який Україна підписала 30 років тому. Міністр заявив, що цей "папір" не зміг забезпечити безпеку України.

Також 5 грудня повідомлялося, що Мальта скасувала візу речниці МЗС Марії Захаровій, і та не змогла відвідати важливий захід.