Российская "криптокоролева" отмывала средства олигархов и шпионов: в Британии раскрыли преступную схему (фото)

Российские элиты, киберпреступники и банды наркоторговцев из 30 стран мира ежегодно "отмывали" через Великобританию более 126 миллиардов долларов с помощью криптовалюты.

Многомиллиардную российскую схему отмывания денег наркогруппировок, киберпреступников и российских олигархов раскрыли в Британии под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Схема отмывала "грязные" деньги преступных группировок из 30 стран мира и действовала в Лондоне, Москве и Дубае. Расследование британских правоохранителей выявило, что в центре операций была глава российской криптокомпании Smart Екатерина Жданова, сообщает пресс-служба NCA.

В NCA заявляют, что сеть по отмыванию миллиардов долларов действовала ранее неизвестным международным правоохранительным или регуляторным органам способом.

"Впервые мы смогли очертить связь между российскими элитами, киберпреступниками, богатыми на криптовалюту, и бандами наркоторговцев на улицах Великобритании. Нить, которая связывала их вместе — объединенная сила Smart и TGR — до сих пор была невидимой, — сказал Роб Джонс, генеральный директор NCA.

Сообщается, что глобальная схема получала грязные деньги от преступных группировок из 30 стран мира и за определенную плату проводила обмен денег на неотслеживаемую криптовалюту, таким образом доходы от незаконного оборота наркотиков оставались "в тени". Глава московской криптокомпании Smart Екатерина Жданова была идентифицирована в центре преступных схем по отмыванию. Поэтому схему окрестили "Наличные для криптокоролевы".

Британские правоохранители разоблачили преступную схему, в центре которой была глава Smart Екатерина Жданова Фото: NCA

Россиянка попала под санкции США за отмывание денег для российских элит в 2023 году. Тогда, по данным Министерства финансов США, российские олигархи обходили с помощью криптовалюты американские и международные санкции. Имя подозреваемой тогда не объявлялось публично и не сообщалось, были ли приняты меры по аресту имущества. Однако ранее, в 2022 году, следователи NCA заявляли об использовании криптообмена британских отделений компаний Smart и TGR для незаконного перемещения средств и финансирования российских шпионских операций.

Екатерина Жданова подозревается в отмывании средств российских элит и наркоторговцев Фото: NCA

Также в 2023 году NCA сообщали, что схема Smart и TGR помогала перечислять деньги на деятельность в Британии пропагандистского российского медиа Russia Today.

По данным британских правоохранителей, ежегодно через Великобританию отмывалось более 100 миллиардов фунтов стерлингов (более 126 миллиардов долларов), из них 5 миллиардов фунтов стерлингов (более 6 миллиардов долларов) отмыли с помощью криптовалюты.

В рамках расследования NCA арестовали 84 человека и изъяли 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 миллионов долларов) наличными и криптовалютой.

Британские правоохранители изъяли 20 миллионов фунтов стерлингов в рамках расследования российской схемы отмывания денег Фото: NCA

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис в свою очередь заявил, что операция "разоблачила российских клептократов, наркогруппировки и киберпреступников, которые полагались на поток грязных денег".

Напомним, 26 сентября в Министерстве финансов США сообщали, что ввели санкции против криптоплатформ РФ PM2BTC и Cryptex, которые подозревали в отмывании средств и незаконной кибердеятельности.