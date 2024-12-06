Російська "криптокоролева" відмивала кошти олігархів і шпигунів: у Британії розкрили злочинну схему (фото)

Російські еліти, кіберзлочинці та банди наркоторговців з 30 країн світу щороку "відмивали" через Велику Британію понад 126 мільярдів доларів за допомогою криптовалюти.

Багатомільярдну російську схему відмивання грошей наркоугруповань, кіберзлочинців і російських олігархів розкрили у Британії під керівництвом Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA). Схема відмивала "брудні" гроші злочинних угруповань з 30 країн світу та діяла в Лондоні, Москві та Дубаї. Розслідування британських правоохоронців виявило, що в центрі операцій була голова російської криптокомпанії Smart Катерина Жданова, повідомляє пресслужба NCA.

У NCA заявляють, що мережа з відмивання мільярдів доларів діяла у раніше невідомий міжнародним правоохоронним або регуляторним органам спосіб.

"Вперше ми змогли окреслити зв’язок між російськими елітами, кіберзлочинцями, багатими на криптовалюту, і бандами наркоторговців на вулицях Великобританії. Нитка, яка зв’язувала їх разом — об’єднана сила Smart і TGR – досі була невидимою, — сказав Роб Джонс, генеральний директор NCA.

Повідомляється, що глобальна схема отримувала брудні гроші від злочинних угруповань з 30 країн світу та за певну плату проводила обмін грошей на невідстежувану криптовалюту, таким чином прибутки від незаконного обігу наркотиків лишалися "в тіні". Голова московської криптокомпанії Smart Катерина Жданова була ідентифікована в центрі злочинних схем із відмивання. Через це схему охрестили "Готівка для криптокоролеви".

Британські правоохоронці викрили злочинну схему, в центрі якої була голова Smart Катерина Жданова Фото: NCA

Росіянка потрапила під санкції США за відмивання грошей для російських еліт у 2023 році. Тоді, за даними Міністерства фінансів США, російські олігархи обходили за допомогою криптовалюти американські та міжнародні санкції. Ім'я підозрюваної тоді не оголошувалося публічно і не повідомлялося, чи було вжито заходів щодо арешту майна. Проте раніше, у 2022 році, слідчі NCA заявляли про використання криптообміну британських відділень компаній Smart і TGR для незаконного переміщення коштів і фінансування російських шпигунських операцій.

Катерина Жданова підозрюється у відмиванні коштів російських еліт і наркоторговців Фото: NCA

Також у 2023 році NCA повідомляли, що схема Smart і TGR допомагала перераховувати гроші на діяльність у Британії пропагандистського російського медіа Russia Today.

За даними британських правоохоронців, щороку через Велику Британію відмивалося понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 126 мільярдів доларів), із них 5 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 6 мільярдів доларів) відмили за допомогою криптовалюти.

В межах розслідування NCA заарештували 84 людини та вилучили 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 25 мільйонів доларів) готівкою і криптовалютою.

Британські правоохоронці вилучили 20 мільйонів фунтів стерлінгів в межах розслідування російської схеми відмивання грошей Фото: NCA

Міністр безпеки Великобританії Ден Джарвіс своєю чергою заявив, що операція "викрила російських клептократів, наркоугруповання та кіберзлочинців, які покладалися на потік брудних грошей".

Нагадаємо, 26 вересня в Міністерстві фінансів США повідомляли, що ввели санкції проти криптоплатформ РФ PM2BTC та Cryptex, які підозрювали у відмиванні коштів і незаконній кібердіяльності.