Убедил даже родственников: мужчина, который находился в розыске, 2 года выдавал себя за брата-близнеца

Мужчина получил 1,5 года за решеткой за совершенные преступления, но решил воспользоваться сходством с братом, чтобы избежать наказания.

В Польше 22-летний мужчина почти 2 года, находясь в розыске полицией, выдавал себя за брата-близнеца. В этом ему даже удалось убедить ближайших родственников. Об этом пишет польское издание Strzelce360.pl.

Так, житель гмины Избицко, который совершил грабеж, уничтожил чужое имущество и хранил наркотики, был объявлен в розыск, поскольку был осужден на 1,5 года за решеткой. Чтобы избежать тюремного заключения он выдал себя за брата-близнеца, проживающего в Германии, и даже убедил близкое окружение, включая семью, что он — не преступник, который не разыскивается.

План казался безупречным, но благодаря настойчивой и внимательной работе полиции его обман разоблачили.

"Благодаря скрупулезной работе правоохранителей и выводам районного офицера гмины Избицко удалось определить, что разыскиваемый 22-летний парень не является тем, за кого себя выдает", — сказала пресс-секретарь Опольской полиции Дорота Янач.

Правоохранители пришли, чтобы арестовать злоумышленника, но тот до последнего всех убеждал, что он — не он. Офицеры не поверили словам 22-летнего парня и в конце концов вывели его из дома в наручниках. Житель гмины Избицко после двух лет укрытия будет отбывать наказание и следующие 1,5 года проведет в тюремной камере.

Напомним, что в Польше судья стрелковых соревнований случайно подстрелил участника, когда показывал, как правильно перезаряжать оружие.

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