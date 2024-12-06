Переконав навіть родичів: чоловік, який перебував у розшуку, 2 роки видавав себе за брата-близнюка

Чоловік отримав 1,5 року за ґратами за скоєні злочини, але вирішив скористатися схожістю з братом, щоб уникнути покарання.

У Польщі 22-річний чоловік майже 2 роки, перебуваючи у розшуку поліцією, видавав себе за брата-близнюка. В цьому йому навіть вдалося переконати найближчих родичів. Про це пише польське видання Strzelce360.pl.

Так, житель гміни Ізбіцко, який скоїв грабіж, знищив чуже майно та зберігав наркотики, був оголошений у розшук, оскільки був засуджений на 1,5 року за ґратами. Щоб уникнути тюремного ув'язнення він видав себе за брата-близнюка, який мешкає в Німеччині, і навіть переконав близьке оточення, включаючи сім'ю, що він — не злочинець, який не розшукується.

План здавався бездоганним, але завдяки наполегливій та уважній роботі поліції його обман викрили.

"Завдяки скрупульозній роботі правоохоронців та висновкам районного офіцера гміни Ізбіцко вдалося визначити, що розшукуваний 22-річний хлопець не є тим, за кого себе видає", — сказала речниця Опольської поліції Дорота Янач.

Правоохоронці прийшли, щоб заарештувати зловмисника, але той до останнього усіх переконував, що він — не він. Офіцери не повірили словам 22-річного хлопця і врешті вивели його з дому в наручниках. Мешканець ґміни Ізбіцько після двох років переховування відбуватиме покарання та наступні 1,5 роки проведе у тюремній камері.

Нагадаємо, що у Польщі суддя стрілецьких змагань випадково підстрелив учасника, коли показував, як правильно перезаряджати зброю.

Також повідомлялося, що у Польщі місцевий житель напав на українку, яка отримала квартиру під ремонт від місцевої влади. Це спровокувало агресію та погрози на її адресу з боку сусіда-поляка. Він порубав їй нові двері сокирою, натравлював на неї собаку та напав на її сестру.