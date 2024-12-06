"Выхода нет": посол объяснил, почему парням за рубежом массово отказывают в паспорте Украины

По словам Василия Зварича, украинское посольство и консульство в Чехии принимают заявки на оформление паспортов, но проверяют наличие обновленных данных через приложение "Резерв+".

Сейчас для того, чтобы получить паспорт парням, которые выехали за границу до 18 лет, нужно обновить данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а они расположены только на территории Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил посол Украины в Чехии Василий Зварич.

Он уточнил, что знает о проблеме отказов в оформлении паспортов юношам, которые выехали за границу до 18 лет и теперь хотят получить документы. И подчеркнул, что ТЦК и СП за рубежом не работают, поэтому пока сделать это можно только в Украине.

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"Я знаю об этой проблеме и знаю, что Министерство обороны Украины сейчас ее анализирует тщательно и, очевидно, будут приняты соответствующие решения в отношении такой категории граждан. По состоянию на сейчас нет другого выхода, как просто придерживаться действующего законодательства и обновлять свои данные в ТЦК. В случае возникновения каких-то проблем, опять же, всегда существует "горячая линия" Министерства обороны, куда можно позвонить и попросить совет, каким образом это лучше сделать и где", — сказал Зварич.

Посол также подчеркнул, что украинское посольство и консульство в Чехии принимают заявки на оформление паспортов, "проверяя наличие обновленных данных в "Резерв+", и готовы помогать гражданам Украины это сделать в соответствии с законодательством".

Напомним, 5 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, как 18-летним юношам за рубежом получить паспорт Украины.

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