"Виходу немає": посол пояснив, чому хлопцям за кордоном масово відмовляють у паспорті України

За словами Василя Зварича, українське посольство і консульство в Чехії приймають заявки на оформлення паспортів, але перевіряють наявність оновлених даних через застосунок "Резерв+".

Наразі для того, щоб отримати паспорт хлопцям, які виїхали за кордон до 18 років, потрібно оновити дані в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки, а вони розташовані лише на території України. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив посол України в Чехії Василь Зварич.

Він уточнив, що знає про проблему відмов в оформленні паспортів юнакам, які виїхали за кордон до 18 років і тепер хочуть отримати документи. Та підкреслив, що ТЦК і СП за кордоном не працюють, тому поки що зробити це можна лише в Україні.

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"Я знаю про цю проблему і знаю, що Міністерство оборони України зараз її аналізує ретельно і, очевидно, будуть прийняті відповідні рішення стосовно такої категорії громадян. Станом на зараз немає іншого виходу, як просто дотримуватися чинного законодавства й оновлювати свої дані в ТЦК. В разі виникнення якихось проблем, знову ж таки, завжди існує "гаряча лінія" Міністерства оборони, куди можна зателефонувати і попросити пораду, в який спосіб це краще зробити і де", — сказав Зварич.

Посол також наголосив, що українське посольство і консульство в Чехії приймають заявки на оформлення паспортів, "перевіряючи наявність оновлених даних у "Резерв+", й готові допомагати громадянам України це зробити відповідно до законодавства".

Нагадаємо, 5 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, як 18-річним юнакам за кордоном отримати паспорт України.

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