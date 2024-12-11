В Австралии из лаборатории исчезли сотни флаконов со смертельными вирусами, — СМИ

Вирусы за пределами морозильной камеры очень быстро становятся безвредными для людей и за последние 5 лет в стране не было случаев заражения этими болезнями. Однако начато расследование, в ходе которого планируется выяснить, каким образом флаконы исчезли.

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Из лаборатории в Австралии исчезли сотни флаконов с живыми вирусами. Уже начато расследование инцидента, сообщает Newsweek.

По информации министра здравоохранения Квинсленда Тима Николса, в 2021 году в результате "серьезного нарушения протоколов биологической безопасности" исчезли 323 образца живых вирусов. Обнаруженная утечка была в августе 2023 года.

Среди пропавших флаконов почти сто содержали смертельный вирус Хендра. В двух флаконах был хантавирус, а еще в 223 — лисавирус.

Вирус Хендра был впервые обнаружен в середине 1990-х годов после заражения и гибели нескольких лошадей в Австралии. Заболели этой болезнью лишь несколько человек, однако большинство из них умерли.

"Вирус Хендра имеет показатель смертности среди людей в 57% и имеет разрушительное влияние на инфицированных, их семьи, а также на ветеринарную и коневодческую отрасли в районах распространения вируса", — отметила профессор Корнелского университета Райна Плоурайт,

Хантавирус переносится грызунами и может вызвать хантавирусный легочный синдром, смертность от которого составляет около 38%. Лисавирус включает вирус бешенства и также имеет очень высокий уровень смертности.

Пока неизвестно, были ли вирусы уничтожены, или они были взяты из лаборатории.

"Нет никаких оснований предполагать, что они были взяты из лаборатории. Во-вторых, [...] у нас нет никаких доказательств того, что вирус Хендра каким-то образом использовался как оружие в какой-либо исследовательской лаборатории", — заявил Тим Николс.

Он отметил, что образцы вирусов исчезли после поломки морозильной камеры, в которой они хранились в вирусологической лаборатории общественного здравоохранения Квинсленда. И именно это вызывает беспокойство.

"Их переместили в морозильную камеру, которая работает, без оформления соответствующих документов. Материалы могли быть изъяты из этого безопасного хранилища и потеряны или иным образом пропали без вести", — добавил министр.

Сейчас в правительстве штата отмечают, что "нет никаких доказательств риска для общества в результате утечки". Дело в том, что вирусы очень быстро "разрушаются" и становятся безвредными для людей.

По мнению главного санитарного врача штата Джона Джеррарда, крайне маловероятно, что образцы были выброшены вместе с обычными отходами. Скорее всего, они были уничтожены в автоклаве в соответствии с обычным лабораторным протоколом.

"Важно отметить, что за последние пять лет в Квинсленде не было выявлено ни одного случая заражения людей вирусом Хендра или лесавирусом, а в Австралии не было зарегистрировано ни одного случая заражения людей хантавирусом", — добавил он.

В ходе расследования инцидента планируется выяснить, как именно исчезли вирусы и что мешало обнаружить инцидент на протяжении почти двух лет.

"Учитывая такое серьезное нарушение протоколов биологической безопасности и потенциальное исчезновение образцов инфекционных вирусов, Министерство здравоохранения Квинсленда должно расследовать произошедшее и принять меры по предотвращению повторения подобных случаев", — добавил руководитель ведомства.

Напомним, недавно Республиканский комитет Палаты представителей США опубликовал итоговый отчет по расследованию всех аспектов пандемии COVID-19 и ее последствий. В документе указано, что вероятнее всего, вирус возник в лаборатории Китая в Ухане. Большинство разведывательных агентств США считают, что вирус не был генетически спроектирован, однако происхождение пандемии до сих пор вызывает дискуссии.