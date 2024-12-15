Скандал с Burisma: экс-информатор ФБР признался во лжи по делу Джо Байдена и его сына

Смирнов согласился признать свою вину по четырем обвинениям, включая уклонение от уплаты налогов и воспрепятствование правосудию, предоставив ложные сведения ФБР.

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В США Александр Смирнов, ранее информировавший ФБР, обвиняемый в ложных утверждениях о возможных коррупционных действиях президента Джо Байдена и его сына Хантера, заключил соглашение о признании вины. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как сообщает издание, Смирнов заключил сделку со специальным прокурором Дэвидом Вайсом, который ведет уголовное расследование по делу Хантера Байдена. Он согласился признать свою вину по четырем обвинениям, включая уклонение от уплаты налогов и воспрепятствование правосудию, предоставив ложные сведения ФБР.

Как отмечает СNN, по факту Смирнов признает — его показания о том, что должностные лица украинской энергетической компании Burisma якобы незаконно уплатили по $5 млн взятки Джо Байдену, когда тот был вице-президентом США в администрации Бараку Обамы, и его сыну Хантеру, который входил в правление компании, являются неправдой.

На этом этапе, по всей вероятности, расследование спецпрокурора Вайса и закончится. Прокурор и подсудимый просят судью назначить Смирнову наказание в виде тюремного заключения сроком от четырех до шести лет.

Байден помиловал своего сына Хантера — что известно

1 декабря 2024 года президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который мог бы получить наказание по обвинениям, связанным с незаконным оборотом оружия и нарушением налоговых законов. Президент отметил, что уголовные дела против его сына носят политический характер и являются преследованием.

Республиканцы давно пытались связать бизнес-карьеру Хантера Байдена с его отцом, а попытка Дональда Трампа заставить Украину расследовать связи Байдена-младшего с газовой компанией Burisma привела к попытке его первого импичмента. Федеральное расследование против Байдена-младшего началось в 2018 году при президентстве Трампа и продолжалось при администрации Байдена.

Ранее Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах. По данным СМИ, его общая налоговая задолженность достигла 1,2 миллиона долларов. Представители Байдена заявили, что он вернул долг. Впоследствии Минюст США выдвинул новые обвинения сыну Байдена — ему инкриминировали девять пунктов, касающихся неуплаты налогов минимум на 1,4 миллиона долларов и ложной налоговой декларации.