Двое погибших и 31 пострадавший: в РФ задержали машиниста после крушения поездов (фото)

Машиниста подозревают в нарушении правил безопасности движения, однако ранее сообщалось, что на момент аварии он отсутствовал

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В России задержали машиниста грузового поезда, который столкнулся с пассажирским составом в районе станции Княжа Кандалакшского района Мурманской области. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух человек, сообщает "RT на русском" со ссылкой на Следственный Комитет РФ.

Вместе с машинистом поезда также задержан и его помощник. Об этом сообщили "РИА Новости".

Известно, что в результате аварии пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Также известно о двух погибших.

Как сообщает Медуза — LIVE со ссылкой на пресс-службу РЖД, один из пострадавших в результате аварии скончался в больнице. 14 человек остаются в больницах, четверо в тяжелом состоянии.

Авария в Мурманской области

Авария в Мурманской области: что известно

Напомним, что в среду, 18 декабря, в Мурманской области столкнулись два поезда. Авария произошла в районе станции Княжа, грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда, а также вагоны грузового поезда.

На момент аварии в пассажирском поезде было 326 человек. Сначала сообщалось о 14 пострадавших, еще одна женщина умерла в машине скорой помощи. Ее зажало между вагонами.

Предварительно причиной аварии стала неисправность грузового поезда. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что машиниста грузового поезда не было на месте в момент аварии — он ремонтировал излом токоприемника. Поезд остался на рельсах ждать помощи. Через час у него отказали тормоза и он покатился на другую колею.

Напомним, что ВСУ атаковали в Ростовской области химкомбинат, где производят ракетное топливо. Это одно из крупнейших химических предприятий России.